Супрун розповіла про небезпеку застосування популярних ліків проти коронавіруса

Коронавірус в Україні зафіксовано вже понад 5,7 тисяч осіб, з яких помер 151 людина. Моз 2 квітня затвердив протокол лікування пацієнтів з COVID-19. Серед ліків зазначено діючу речовину гідроксилклорохін (торгова назва препарату Плаквеніл).

Він застосовується в Україні для лікування ревматоїдного артриту, ювенального ревматоїдного артриту, системного червоного вовчака, а також деяких дерматологічних захворювань.

За словами колишнього керівника МОЗ Уляни Супрун, в даний час немає клінічних даних щодо ефективності цього препарату в лікуванні COVID-19. Тому його застосовують експериментально, строго у рамках клінічних досліджень.

Супрун також наголосила на кілька проблем, пов'язаних із застосуванням гідроксилклорохіну.

Безпека застосування препарату

Вже з'являються докази, що гідроксихлорохін має низьку ефективність в лікуванні COVID-19. Наприклад, недавнє клінічне дослідження (що включало 150 пацієнтів), показало, що ця речовина в полегшенні симптомів у пацієнтів з COVID-19 допомагає не краще, ніж стандартна підтримуюча терапія. Але він має безліч побічних ефектів, які можуть бути небезпечними, особливо для пацієнтів з супутніми хворобами, наприклад, серцево-судинними.

Гідроксилклорохін має серйозні побічні дії

Про серйозні побічні ефекти гідроксилклорохіну відомо вже давно. Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) повідомило про такі проблеми, як незворотні пошкодження сітківки, тахікардію, м'язову слабкість і сильне падіння цукру в крові. Існують і психіатричні ефекти, які включають безсоння, порушення сну, галюцинації. Також відомо, що препарат може мати небезпечну взаємодію з лікарськими засобами, які застосовуються для лікування цукрового діабету, епілепсії і хвороб серця.

Препарату немає в аптеках

Через ажіотаж і поширення необґрунтованих заяв щодо ефективності гідроксилклорохіну, з аптек зникли ці препарати. Тепер люди, які потребують (для лікування ревматоїдного артриту та інших хвороб, для яких зареєстрований цей препарат) не мають змоги його отримати.

Супрун підкреслила, що в сьогоднішніх умовах важливо дуже обережно використовувати ліки без доведеної клінічної ефективності.

Нагадаємо, що Супрун дала інтимні поради українцям у період карантину через епідемію коронавіруса.