Супрун розповіла про ще одне джерело зараження коронавірусом

Коронавірус COVID-19 може теоретично, виживати поза людським тілом і зберігати свою активність на твердих поверхнях, таких як смартфони. Про це розповіла Уляна Супрун, порадивши ретельно стежити "за гігієною телефону".

За словами ексчиновника, Центр з контролю захворювань рекомендує ретельно очищати тверді поверхні, а телефон - це саме така поверхня. Дослідження показали, що люди в середньому доторкаються до своїх смартфонів більше 2600 разів на день, а активні користувачі понад 5000 разів.

Супрун пише, що на телефонах залишаються патогенні штами кишкової палички, антибіотикорезистентні стафілококи або стрептококи та інші. Ці інфекції можуть викликати кишкові та шкірні інфекції, підвищують ризики гострого кишкового отруєння або викликати грип.

Щодо коронавіруса COVID-19 поки достеменно невідомо, як довго вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу, живе на поверхнях. Але, ймовірно, він поводитися, як і інші коронавіруси. Тобто може жити від декількох годин до декількох днів - все залежить від температури і вологості.

Наприклад, вірус, що викликав спалах SARS-CoV у 2002-2003 роках витримував три доби на пористих поверхнях, таких як картон або тканину, стільки ж на металі, і близько 60-96 годин на пластику і склі.

Як зробити свій телефон безпечним

Трохи менше користуйтеся гаджетами в громадському транспорті: торкаючись поручнів, ви переносите патогени на поверхню свого смартфона.

Очищайте смартфон тканиною з мікрофібри, водою та милом. Виробники радять змочити тканину у воді з милом і дуже акуратно протерти поверхні, попередньо вимкнувши телефон.

Можна використовувати спиртовмісні дезінфектори, спреї або серветки на основі ізопропілового спирту. Але при цьому ви ризикуєте пошкодити телефон.

Приготуйте розчин для очищення: 60% води і 40% спирту. Цим засобом можна обробити поверхні, а потім витерти сухою тканиною.

Використовуйте спеціальні ультрафіолетові бокси - коробки, в які поміщають телефон, де він за допомогою ультрафіолетових ламп очищається від патогенів.

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