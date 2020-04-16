Супрун розповіла, без чого маски і рукавички не захистять від COVID-19

Супрун розвіяла міфи про популярні засоби захисту від коронавіруса
Коронавірус в Україні діагностували вже у 3764 пацієнтів, а за останню добу кількість нових випадків зараження склала 392. Медики і влада настійно не рекомендують нехтувати ефективними засобами захисту від вірусу, такими як миття рук, використання антисептиків, дотримання соціальної дистанції, носіння медичних маскок та дотримання карантинних правил.
Уляна Супрун звернула увагу, що люди навіть під час пандемії COVID-19 ігнорують базові, але критично важливі рекомендації щодо миття рук. При цьому вони повністю покладаються на маску і вважають, що вона "магічним чином захищає від вірусу".
"Ще раз наголошую, маска - це не панацея. Вона діє тільки коли нею правильно користуватися, а також не захистить від вірусу, особливо, якщо брудними руками торкатися свого обличчя або тієї ж маски", - написала медик у своєму Facebook.
Колишня керівниця МОЗ відзначила велику важливість вже зараз звикати ретельно і часто мити руки, адже вірус одразу ж не зникне разом із завершенням карантинних заходів.
Інший спосіб, яким користуються багато людей для захисту від вірусу - це регулярне носіння одноразових рукавичок. Супрун розвіяла міф про "бронь від коронавіруса" і пояснила, чому носити рукавички може бути небезпечно:
Якщо рукавички рвуться або знімаються неправильно, існує ризик, що всі патогенні мікроорганізми, що накопичилися на них, опиняться на руках або поверхнях.
"Уявіть ситуацію: ви одягаєте рукавички виходячи з дому, в них натискаєте кнопки у ліфті, відчиняєте двері у під’їзді, заходите у супермаркет, торкаєтеся там продуктів та різних поверхонь, а потім тими ж рукавичками торкаєтеся свого одягу, телефону чи гаманця, сідаєте в авто і так далі. Лише по приходу додому, ви можете зняти рукавички безпечно і помити руки. За цей час на них накопичується безліч мікроорганізмів, які дуже легко перенести на все, до чого ви торкаєтеся. І навіть до свого обличчя", - написала Супрун.
Екс-чиновниця додала, що саме тому в більшості рекомендацій ви не знайдете беззаперечну пораду носити рукавички (якщо ви не медпрацівник).
"Пам'ятайте, що без миття рук і правильного використання рукавичок носити їх не має сенсу", - резюмувала Супрун.
Як повідомлялося, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що дотримання дистанції найкраще вберігає від інфекції, а маска з цією метою справляється не так добре.