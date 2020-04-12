Супрун пояснила, чому карантин не працює і як зупинити коронавірус

Карантин в Україні через коронавірус не зможе зупинити поширення вірусу SARS-CoV-2, і під час діючих обмежувальних заходів дуже важливо проводити тестування громадян. Про це заявила колишня керівниця МОЗ Уляна Супрун.

Медик на своїй сторінці в Facebook розповіла про ситуацію з тестами на коронавірус в Україні та вказала на важливі нюанси в цьому питанні.

"Що більше ми тестуємо, то більше маємо шансів відстежити, локалізувати та зупинити поширення захворювання. Сьогодні ми ніби маємо і тести, і технічну спроможність. Давайте їх задіювати, щоби максимально використовувати всі доступні нам інструменти. І поки країна знаходиться на карантині, маємо використати цей час з найбільшою ефективністю", - закликала екс-чиновниця.

Супрун зазначила, що карантин - не час для відпочинку, але "дорогоцінний кредит", який треба використовувати для максимального впровадження інших заходів, які "реально можуть уповільнити поширення вірусу і допомогти врятувати якомога більше життів".

Вона нагадала, що перший випадок COVID-19 в Україні зафіксували 3 березня, а сьогодні кількість пацієнтів з коронавірусом вже досягла понад 2,5 тисячі.

Медик розповіла про ситуацію з тестуванням на коронавірус у сусідніх країнах:

у Білорусі зафіксовано 2000 випадків COVID-19 і зроблено 52 тисячі тестів;

в Румунії - 5500 випадків коронавіруса і 55 тисячі тестів;

у Польщі - 5700 інфікованих і 118 тисяч проведених досліджень.

"У МОЗ Україні передбачають, що пік захворюваності ще попереду, але попри це головний санітарний лікар Віктор Ляшко нещодавно заявив: "Україна може робити 30 тисяч тестів на тиждень, але такої потреби немає". Чому, якщо тестів і спроможності нам вистачає? Адже досвід країн, де з поширенням захворювання борються доволі успішно (і це не Китай), показує, що тестування - важливий інструмент у вирішенні проблеми. Перший кейс COVID-19 у Південній Кореї зафіксували 20 січня. З того часу там зробили більше ніж півмільйона тестів. Корейські вчені розробили власний тестовий набір та запустили виробництво. У пік захворюваності тест щодня проходили в середньому 15 тисяч людей. Корейці мають розуміння, що тестування у комплексі з карантином є більш ефективними, аніж жорсткий локдаун на межі з диктатурою", - акцентувала увагу Супрун.

Медик також розповіла, що зараз у відкритому доступі складно знайти зрозумілу інформацію про те, скільки тестів, де, скільки тестують на добу і чи вистачає потужності лабораторій.

"В Україні поки що тестують лише тих, хто має виражені симптоми захворювання. Але і тут - не всіх. І у соцмережах, і мені особисто часто пишуть українці, яким відмовляють у тестуванні. Якщо це трапилось з вами - зверніться на урядову гарячу лінію (15-45) або зателефонуйте до ЦГЗ (0 800 505 840)", - порадила Супрун.

Вона наголосила, що зараз, коли вірус вже зайшов всередину нашого суспільства і його носіями можуть бути не тільки ті, хто повернувся з-за кордону, саме час впроваджувати масове тестування громадян.

"Це не означає тестувати кожну людину. Йдеться про те, щоб робити тести тим, хто має симптоми захворювання (і тим, хто потребує госпіталізації, і тим, хто може залишатися вдома), а якщо тест позитивний, треба обов'язково відстежувати та тестувати усіх їхніх контактних осіб. Зараз таких людей лише просять ізолюватися вдома", - йдеться в публікації.

Раніше Уляна Супрун розповідала про пресимптоматичну і безсимптоматичну передачу вірусу SARS-CoV-2 і відзначила важливість впровадження масового тестування.