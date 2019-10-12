У супермаркеті чоловік познущався над іноземцем і зняв на відео

Українець в супермаркеті публічно принизив темношкірого іноземця
В одному з магазинів мережі супермаркетів АТБ чоловік вдарив по обличчю африканця і змусив його їсти на камеру банан. Відео знімав сам нападник. Передісторія інциденту на камеру не потрапила, однак в мережі помітили, що підстав для такої поведінки з боку українця не було. Спірний ролик опубліковано в соціальній мережі Facebook.
На кадрах видно, як нападник ударив іноземця і кинув йому банан зі словами "Хавай давай!". Переляканий хлопець погодився і взяв фрукт. Чоловік продовжував знущатися над ним.
Відвідувачі або співробітники супермаркету заступилися за іноземця, кричачи: "припиніть це робити!". Очевидно, що дії одного з покупців були явно необґрунтованими. В мережі також висловили свою думку з приводу того, що сталося:
В АТБ чоловік познущався над іноземцем (скріншоти: facebook.com/vsyvokon)
АТБ чоловік познущався над іноземцем (відео: facebook.com/vsyvokon)
Нагадаємо, що раніше у Києві маршрутник погрожував ветерану АТО (відео).