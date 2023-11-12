Суперфуд или вредный продукт? Нутрициолог объяснила, как именно сало влияет на здоровье

Полезно ли сало

"Сало относится к категории насыщенных жиров. А те должны составлять меньшую часть суточной дозы всех жиров в питании. Это те жиры, в которых молекулы перенасыщены водородом. Запомнить просто: насыщенные жиры остаются твердыми при комнатной температуре. Источники - мясо, сливочное масло, сыры и другие жирные молочные продукты, сливки и сметана, кокосовое и пальмовое масло", - объясняет эксперт.

Нутрициолог отмечает, что насыщенные жиры в организме выполняют важнейшие функции. К примеру, это почти единственный источник витамина А, необходимый для регенерации клеток, питания иммунитета и составления правильного гормонального фона.

"Исключать такие жиры не стоит, но и бесконтрольно есть тоже. Умеренно и разнообразно - да. Лучшие жиры - из субпродуктов, мяса и дичи, сала, блюд из цельных тушек птиц и рыб, приготовленных с костями, сыров - только из цельного, максимально жирного молока (коз, коров и буйволиц в приоритете). Можно есть и сливочное масло, но очень умеренно", - говорит Голобородько.

Также она объясняет, что арахидоновая кислота (Омега-6), которая есть в составе сала - это полиненасыщенная жирная кислота. Она входит в состав всех мембран клеток, участвует во многих гормональных и иммунных реакциях, необходима для работы сердца. А вот в растительных маслах эта кислота не встречается.

"В сале есть и Омега 3, Омега 6, и Омега 9 кислоты в нормальном, сбалансированном соотношении, что важно для организма. Витамины A, D, E. Селен, как антиоксидант и помощник работы щитовидной железы. Лецитин, входящий в состав мембран. Сало лучше всего сочетать с сырыми овощами и зеленью. Натуральные ферменты овощей помогут ему лучше усвоиться", - объясняет Голобородько.

Как можно испортить сало

По словам нутрициолога, испортить полезный эффект сала можно, если его окислить, нагреть, поджарить до шкварок, смешать с рафинированным зерном или добавить в сытный прием пищи с сахаром. Это может иметь следующие последствия:

замедлит процесс естественного внутреннего детоксу

снизит уровень тестостерона

повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний

вызовет метаболический синдром, ожирение

может спровоцировать диабет 2 типа

"Из минусов сала - это крайне высокая калорийность, региональные привычки приготовления и употребления, а еще - вероятное присутствие паразитов в нем", - говорит нутрициолог.