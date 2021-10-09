Сумську розлютили її сусіди: "от як тут не матюкатися" (фото)

Так, знаменитість показала, як сусіди замастили їй вікна на балконі квартири. Обурена зірка додала, що вікна нещодавно вимили й от вони знову брудні.

"От як тут не матюкатися, друзі? Буквально два дні тому клінінгова компанія помила вікна і подивіться, що наші сусіди зробили з усім балконом. Обі*рали всі вікна. Я не знаю, що робити. Люди миють вікна, а нам їх загиджують. Боже, ну це жах!", - сказала Ольга.

Окрім того, вона зазначила, що тепер їй знову довелося викликати клінінгову компанію.

Ольга Сумська поскаржилась на сусідів (instagram.com/olgasumska)