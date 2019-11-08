Суми на квитанціях будуть шокуючими: кому не пощастить

Тарифи на ЖКГ в Україні за останні кілька разів зросли в рази. Через неможливість їх оплатити були введені субсидії, які покривали частину витрат на комунальні послуги. Зараз же система субсидування змінилася, тому на квитанціях буде зазначатися повна вартість комунальних послуг. Про це нагадали в Міністерстві соціальної політики України.

Як повідомляється, в даний час більше 95% субсидіантів отримують виплати в безготівковій формі — через "Ощадбанк". За словами заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченко, кошти субсидій перераховуються або в державний "Ощадбанк", або на зазначені одержувачем реквізити. Відбувається це після того, як органи соціального захисту проведуть розрахунки. Таким чином, одержувач самостійно контролює одержувані кошти для оплати комунальних послуг. Крім того, пільговики будуть отримувати інформаційні повідомлення про суму субсидіарних виплат та можливості отримання по СМС, якщо при заповненні форми на отримання субсидії вказувався телефон.

Саме через отримання субсидії на особистий рахунок у банку, сума, зазначена на квитанції за комунальні послуги, буде вказуватися повною.

Тарифи на газ в Україні (Фото: puer.org.ua)

"У той же час пільговик, який отримує кошти готівкою, повинен самостійно забезпечити оплату комунальних послуг з урахуванням розміру пільги, яку він отримав у готівковій формі", — підкреслив Віталій Музиченко.

Також варто відзначити, що під пільгами на оплату житлово-комунальних послуг розуміється право на зменшення розміру плати, гарантоване окремим категоріям громадян. При цьому відшкодування частини вартості житлово-комунальних послуг здійснюється з державного бюджету України. Претендувати на отримання субсидії субсидію мають всі громадяни України залежно від середньомісячного сукупного доходу членів домогосподарства, а на пільги — тільки пільгова категорія громадян, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одного її члена за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на додаткову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України (в даний час ця сума складає 2690 гривень).

Повноцінна система монетизації набула чинності лише з нового опалювального сезону, тому з листопада 2019 року всі споживачі послуг ЖКГ будуть отримувати квитанції з повною вартістю послуг.

Нагадаємо, що українців чекає неприємний сюрприз з тарифами ЖКГ.