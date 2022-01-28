"Божевільний" шоколадний пиріг за копійки: дуже дешево і смачно!

Crazy Cake, або "божевільний" пиріг - це пиріг американської кухні, рецепт якого з'явився за часів дефіциту. У нього не потрібно додавати ні молоко, ні яйця, але смак виходить дуже насичено-шоколадним. Цікаво, що таким десертом можна побалувати себе навіть під час посту.

Скріншот: Так буде виглядати наш майбутній пиріг

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