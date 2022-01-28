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"Божевільний" шоколадний пиріг за копійки: дуже дешево і смачно!

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П'ятниця 28 січня 2022 16:00
"Божевільний" шоколадний пиріг за копійки: дуже дешево і смачно! Скріншот: готуємо недорого шоколадний пиріг
Автор: Світлана Мащенко

Crazy Cake, або "божевільний" пиріг - це пиріг американської кухні, рецепт якого з'явився за часів дефіциту. У нього не потрібно додавати ні молоко, ні яйця, але смак виходить дуже насичено-шоколадним. Цікаво, що таким десертом можна побалувати себе навіть під час посту.

Рецептом поділилася фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти для пирога на форму 21 см:

  • Вода кімнатної температури - 240 г
  • Борошно - 210 г
  • Рослинна олія рафінована - 75 г
  • Какао - 35 г (обов'язково беріть какао, яке подобається вам за смаком, від цього буде залежати смак пирога)
  • Цукор - 180 г
  • Ванільний цукор - 20 г
  • Сіль - 0,5 ч. л. без гірки
  • Розпушувач - 10 г

Для глазурі:

  • Какао - 3 ст. л.
  • Цукрова пудра - 3 ст. л.
  • Крохмаль - 1 ст. л.
  • Вода крижана - за потребою до бажаної густоти

Для прикраси: Кокосова стружка - 30-40 г

&quot;Божевільний&quot; шоколадний пиріг за копійки: дуже дешево і смачно!&quot;Божевільний&quot; шоколадний пиріг за копійки: дуже дешево і смачно!

Скріншот: Так буде виглядати наш майбутній пиріг

Покрокове приготування пирога

  1. Просійте борошно, какао і розпушувач. Додайте сіль, цукор і ванільний цукор.
  2. Додайте воду і рослинну олію, все перемішайте до однорідності.
  3. Випікайте в заздалегідь прогрітій духовці до 170 градусів 40-45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.
  4. Для глазурі просійте какао, цукрову пудру і крохмаль. Поступово додавайте крижану воду до отримання бажаної консистенції.
  5. Покрийте зверху остиглий пиріг глазур'ю і прикрасьте кокосовою стружкою.

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