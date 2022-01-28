"Божевільний" шоколадний пиріг за копійки: дуже дешево і смачно!
Скріншот: готуємо недорого шоколадний пиріг
Crazy Cake, або "божевільний" пиріг - це пиріг американської кухні, рецепт якого з'явився за часів дефіциту. У нього не потрібно додавати ні молоко, ні яйця, але смак виходить дуже насичено-шоколадним. Цікаво, що таким десертом можна побалувати себе навіть під час посту.
Рецептом поділилася фуд-блогер Alina FooDee.
Інгредієнти для пирога на форму 21 см:
- Вода кімнатної температури - 240 г
- Борошно - 210 г
- Рослинна олія рафінована - 75 г
- Какао - 35 г (обов'язково беріть какао, яке подобається вам за смаком, від цього буде залежати смак пирога)
- Цукор - 180 г
- Ванільний цукор - 20 г
- Сіль - 0,5 ч. л. без гірки
- Розпушувач - 10 г
Для глазурі:
- Какао - 3 ст. л.
- Цукрова пудра - 3 ст. л.
- Крохмаль - 1 ст. л.
- Вода крижана - за потребою до бажаної густоти
Для прикраси: Кокосова стружка - 30-40 г
Скріншот: Так буде виглядати наш майбутній пиріг
Покрокове приготування пирога
- Просійте борошно, какао і розпушувач. Додайте сіль, цукор і ванільний цукор.
- Додайте воду і рослинну олію, все перемішайте до однорідності.
- Випікайте в заздалегідь прогрітій духовці до 170 градусів 40-45 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою.
- Для глазурі просійте какао, цукрову пудру і крохмаль. Поступово додавайте крижану воду до отримання бажаної консистенції.
- Покрийте зверху остиглий пиріг глазур'ю і прикрасьте кокосовою стружкою.
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