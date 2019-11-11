Під Сумами раптово померла 12-річна дитина: перші подробиці трагедії

У місті Шостка Сумської області загинув 12-річний хлопчик. Увечері дитина пішла спати, а вночі мама виявила його без ознак життя. Деталі трагедії повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Сумській області.

12-річний хлопчик помер вночі на понеділок, 11 листопада. Як розповіла мама дитини, ввечері він поскаржився на погане самопочуття, вона допомогла йому лягти спати, а вночі знайшла його мертвим.

"Про смерть 12-річного хлопчика в поліцію повідомив фельдшер бригади "швидкої допомоги". За його словами, дитина померла до приїзду медиків. За вказаною адресою негайно вирушила слідчо-оперативна група поліції і судмедексперт", - сказано в повідомленні поліції.

З'ясувалося, що напередодні трагедії, хлопчик до вечора гуляв з друзями на вулиці. Коли він повернувся додому, то поскаржився матері на погане самопочуття. Вона допомогла йому лягти в ліжко, а вночі, коли зайшла перевірити – виявила, що син не дихає.

На місці події працюють фахівці ГУ Національної поліції в Сумській області, а також фахівці криміналістичної лабораторії.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини). Проводиться досудове розслідування, в рамках якого слідчі встановлюють щохвилини пересування дитини по місту, опитують всіх свідків і з'ясовують всі обставини, які могли б призвести до смерті дитини. З'ясовується причина смерті.