Під Сумами школяра зацькували за зошити: "мама не купила - значить, не любить"

Що було раніше

"Схема "Твоя мама тебе не любить, бо вона тобі не купила..." продовжує працювати в нашій школі №3 Глухова і досі" – написала жінка.

За словами жінки, ще минулого року в неї був конфлікт із викладачкою сина Наталією Білевщук.

Зокрема, вчителька на день святого Миколая роздала дітям, що подарунки "від Миколая", куплені батьками. Також вона сину жінку дала маленьку шоколадку, попри те, що йому солодкого не можна, і вона це знала. Окрім того, вона закликала вчительку під час занять подарунки дітям не роздавати.

"Тоді вчителька отримала догану за ці та інші дисциплінарні проступки і ніби, як мені здавалося, зрозуміла, що діяла неправильно", – зауважила Аліса.

Чому виник новий конфлікт

Однак, тепер конфлікт виник через друковані зошити, які мама хлопчика відмовилась купувати. Як розповіла мама, спочатку син говорив, що всі працюють на уроках у якихось красивих зошитах, а він нічого не робить.

Тому жінка була вимушена поговорити з директором школи Едуардом Маринченком.

Вона розповіла, що це незаконно, і вчителька дискримінує дитину за майновою ознакою та принижує через порушення її освітніх прав. До того ж діти не мають займатись за матеріалами, які купили батьки. Тоді директор її запевнив, що це більше не трапиться.

Однак, потім вчителька підійшла до питання з вигадкою і завзятістю. А саме почала виривати з зошитів кольорові листки та роздавати дітям, а от сину жінки вона ксерила на ксероксі і давала чорно-білу копію.

"Діти сміються з сина, кажуть, що у них красиві листочки, а у сина чорно-білий, значить, мама його не любить, не купила йому гарний зошит", – зазначила жінка.

Глухівська загальноосвітня школа І-III ступенів 3 (фото: facebook.com/Глухівська-загальноосвітня-школа-І-ІІІ-ступенів)

Важливо, що так почала робити й вчителька англійської мови. За словами мами, вчителі з нею обговорювати ситуацію не хочуть.

"Минулого разу, коли класний керівник принижувала мого сина з подарунком, мені писали, що не потрібно було "виносити сміття з хати" і я повинна була звертатися до директора Е. О. Маринченка. Зараз я більш ніж 5 разів до нього звернулася з цього питання, в тому числі письмово. Чи він не має авторитету серед цих вчителів, чи не хоче розв'язувати цю проблему, але не змінюється нічого", – не розуміє Аліса Ковальова.

Також вона додала, що вчителі і далі продовжують виривати сторінки із друкованих зошитів і під сміх інших дітей у класі давати її синові чорно-білі копії.

"Я ось і думаю, невже ненависть особисто до мене сильніша в цих вчителів, аніж педагогічна етика? Адже з таких ось начебто незначних речей і народжується булінг у школі", – написала жінка.

В кінці вона розповіла, що вчительку Наталію Білевщук минулого тижня нагородили званням "Народний учитель".

Чи повинні батьки купувати зошити

Як розповіли на сайті Нової української школи, батьки не повинні кувати друковані зошити до школи.

Зокрема, для цього міністерство освіти і науки, створило нові програми, які не вимагають наявність будь-яких друкованих зошитів.

Тому, якщо батькам кажуть їх придбати, то це виключно ініціатива вчителя або директора школи.