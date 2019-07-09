Під Сумами повісився 12-річний хлопчик: поліція перевірила "ігри смерті"

Під Сумами 12-річний хлопчик здійснив самогубство. Підліток звів рахунки з життям у селі Ображіївка у Шосткинському районі. Тіло хлопчика в петлі в сараї знайшов його родич, передає місцеве видання "Шостка.Info".

Після цього чоловік викликав "швидку", а фельдшер повідомив про трагічний інцидент правоохоронцям.

Як розповіли у відділі комунікації поліції Сумської області, дитину було знайдено у будинку з мотузкою на шиї у стані клінічної смерті. Лікарі "швидкої" відновили йому серцебиття і доставили до реанімації, однак близько години дня 8 липня, незважаючи на всі зусилля медиків, хлопчик помер.

Зараз поліція з'ясовує причини і обставини події. Було відкрито провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

Що підштовхнуло 12-річного хлопчика до суїциду - в даний час не відомо.

Начальник ювенальної превенції УПД ГУНП в області Сергій Тарасенко наголосив, що так звані "ігри сметрі" або інші "сині кити" в інтернеті і мережах в даному випадку навряд чи не мають місце.

"Під час першочергових слідчих дій ми не виявили жодних ознак того, що хлопчик зробив це в результаті так званих "смертельних" он-лайн ігор, як це було розтиражовано окремими ЗМІ. Проте це не означає відсутнвсть проблем у нашому регіоні. Я закликаю всіх громадян з великою увагою і турботою ставитися до виховання своїх дітей та онуків, займати їх цікавими і корисними заняттями, а в разі виявлення проблем консультуватися з фахівцями - педагогами, психологами, медиками та працівниками ювенальної превенції", - розповів він.

Нагадаємо, в червні у Жидачівському районі Львівської області 11-річний хлопчик покінчив життя самогубством через повішення. Місцеві підозрюють, що хлопчик вплутався в небезпечну інтернет-гру на зразок "Момо" або "Синій кит" і саме це могло його погубити.

Ілюстративне фото: Небезпечна гра "Момо" (Колаж РБК-Україна)

Гра "Момо" поширюється через соціальні мережі. Користувач із моторошною лялькою на аватарці починає надсилати спочатку жахливі картинки зі сценами насильства, потім пропонує виконати різні накази, а в разі відмови – починає погрожувати. Раніше ми повідомляли про поради психолога про те, як поводитися батькам, якщо у дитини виявлені сліди смертельної гри.

Ілюстративне фото: Суїцидальні групи "Синій кіт" (Колаж РБК-Україна)

Додамо, що в квітні у Слов'янську Донецької області повісився 11-річний школяр. Хлопчик був один вдома, коли зважився на такий крок. У поліції повідомили, що родина вважалася благополучною, у дитини не було конфліктів ані в сім'ї, ані з однолітками.