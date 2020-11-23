Під Сумами на порозі лікарні померла жінка: з'ясувалися скандальні подробиці

У Сумській області біля входу в лікарню померла жінка з підозрою на коронавірус. Відомо, що жінка лікувалася вдома, під наглядом сімейного лікаря. Трагедія сталася 18 листопада. Жінка прийшла лягти в лікарню, але просто не встигла.

"Вона тільки закричала, впала і померла. Не стало моєї близької людини, я ще не можу зрозуміти це", – розповіла "Обозревателю" кума жінки Ольга Бордакова.

За словами Ольги, її кума хворіла 2 тижні, в останні дні температура була 39 градусів, але на ПЛР-тест її не відправляли. Говорили, мовляв, немає підстав.

"Потім їй начебто тест зробили, але у понеділок, коли вона прийшла, результати втратили", – розповіла Бордакова.

Знайома загиблої жінки Світлана Шаповалова написала в соцмережах гнівний пост.

"Цей кричущий випадок безпрецедентний, в голові не вкладається. Знаю особисто померлу жінку і ходіння по муках до горе-лікаря. Хвора благала про направлення на ПЛР-тест, і він дійсно в понеділок був узятий, але таємниче зник. Сьогодні, бачачи, що пацієнтка ледве жива, сатурація впала, їй все ж взяли тест на місці, прокапали, вручили направлення на госпіталізацію і... випровадили. Ніхто не шукав їй місце в лікарні ні раніше, ні в той день. Чому ні в понеділок, ні сьогодні їй не викликала швидку сімейний лікар на госпіталізацію, а випхала додому? Чому за два тижні лікар, закриваючи один лікарняний і відкриваючи другий, не задала собі питання, а може, бронхіт вже мав би пройти?" – пише Шаповалова.

Сімейний лікар жінки виправдовується, мовляв, жінка два тижні лікувалася від бронхіту, а потім у лікарні для неї просто не знайшлося місця.

"Це пацієнтка з хронічним бронхітом. Вона лікувалася у мене в березні і ось зараз. До середи у неї стан був стабільний, сатурація була 94%, це не такий вже низький показник. А ось в середу, 18 листопада вона прийшла до мене з сатурацією 31%, тут вона посиділа, показник піднявся до 50%. Звичайно, я почала шукати для неї місце в лікарні. Подзвонила в швидку, але мені відмовили! Я кажу, у пацієнтки сатурація 20, а мені відповідають, що і з показником 30 вони вдома залишають. Сказали, що нікуди везти", - розповіла сімейний лікар.

Як ми раніше писали, під Сумами жінка з підозрою на COVID-19 померла перед входом в лікарню.