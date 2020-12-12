Під Сумами хлопець помирав від голоду на очах батьків "через щеплення": спалахнув скандал

Під Сумами 19-річний хлопець перестав їсти і протягом трьох місяців повільно згасав на очах своєї матері та вітчима, які не підпускали до нього лікарів. У підсумку тільки після того, як сусід молодого чоловіка забив на сполох, його примусово госпіталізували.

Інцидент стався в Миропіллі, і тепер Сергій почав приходити в себе в обласній лікарні у відділенні психіатрії. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Він був у важкому стані. Годували його через зонд. Сьогодні вже попросив сам їсти", - розповіла сімейний лікар Тетяна Тряпіцина.

Водночас стало відомо, що мати хлопця офіційно звернулася на урядову лінію і стала погрожувати подати на медиків до суду за те, що насильно забрали сина до медустанови. Жінка категорично не згодна з діагнозом, що це була елементарна кахексія - харчове недоїдання.

Зазначається, що Ольга постійно намагалася тримати сина "біля себе" - у перший клас він пішов тільки в 8-річному віці, а на випускному класі вона перевела Сергія на дистанційне навчання. Нібито хлопець комплексував через свою худорлявість, хоча сусіди розповідають, що ще навесні він виглядав як звичайний підліток: займався спортом, грав у шахи.

Коли хлопця госпіталізували, він важив менше ніж 40 кг (при зрості 170 см). Від виснаження Сергій вже не рухався і не розмовляв.

За словами сусідів сім'ї, вони близько пів року тому помітили, що хлопець став худнути, а три місяці тому взагалі перестав виходити з дому.

Мати Сергія всім називала різні причини: то він перебірливий в їжі, то в інтернеті дізнався про дієту, у нього рак горла, у нього заворот кишок, така патологія, йому зробили щеплення - то ж зараз такий стан.

Відео: Під Сумами виснаженого від голоду хлопця насильно госпіталізували

Як пояснив вітчим Сергія Олексій Анненків, хлопець просто почав голодувати, і останнім часом міг тиждень взагалі нічого не їсти. А щоб ніхто не звинувачував батьків, написав розписку.

Також пенсіонер розповів, що у його дружини навіть довідка є про те, що хлопець почав худнути після щеплення, і запевнив, що син сам вирішив лікуватися дієтою.

"Він мені не довіряє. Він не довіряє медикам. Каже - що буде, то буде. Що мені залишалося робити? Каже, мені медицину не треба. А що потрібно? Каже - нічого!" - пояснює вітчим, чому самі не звернулися за допомогою і просто спостерігали, як хлопець гасне просто на очах.

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Раніше повідомлялося, що у Кропивницького від коронавірусу померла 14-річна дівчинка, і лікарі звинувачують у всьому батьків.

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