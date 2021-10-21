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Під Сумами на кладовищі для тварин знайшли останки людини: лежали прямо на могилі

Автор: Людмила Жукова

В Охтирці Сумської області на кладовищі для тварин виявили останки людини. Вони лежали прямо на могилі собаки.

Про жахливу знахідку повідомила жінка і опублікувала відео на сторінці в Facebook "Підслухано в Охтирці".

"Знайшли людські кістки в Охтирці на кладовищі для тварин, за об'їзною дорогою. Ось повністю кістки людини: череп, щелепа, ребра. Повністю людина... На собачій могилі", - розповіла жінка на відео.

Відео можна подивитися за цим посиланням.

Людські останки лежали біля могил тварин. У коментарях українці відреагували на побачене і висловили свої припущення про жахливу знахідку.

  • Кошмар.Так повідомте куди слід. Це явно кримінал.
  • Капець. Ну ці останки, м яко кажучи не "першої свіжості", це однозначно. Тільки чому вони зверху? Дощами вимило? Так дощів таких не було. В любому випадку, людину винні були шукати, якщо це не поховання в ВВВ?
  • Це дійсно можуть бути останки солдата з Другої світової війни. Хотілось би звернутись до тих, хто натрапляє на такі останки: будь ласка,не розкопуйте їх далі самі, адже при них може бути капсула,в якій зберігаються особисті дані бійця, яку не можна відкривати, адже пошкодиться папір і неможливо буде ідентифікувати бійця.
  • Це кладовище чесно кажучи дуже не до місця. Почалося з хом'ячка, а закінчиться невідомо чим. Адже там поруч у війну оборона була і у людей це місця пошани, а у нас зайняли пів лісу могилами тварин. Кладовище для тварин є за Юр'ївським кладовищем вже давно. Цього мало було? А там постояно шашлики, гуляння з дітьми хіба це те місце для поховань нехай навіть і тварин.

Як ми раніше писали, у Дніпрі зруйнували кладовище для домашніх тварин.

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Суми