Під Сумами на кладовищі для тварин знайшли останки людини: лежали прямо на могилі

Людські останки лежали біля могил тварин. У коментарях українці відреагували на побачене і висловили свої припущення про жахливу знахідку.
Кошмар.Так повідомте куди слід. Це явно кримінал.
Капець. Ну ці останки, м яко кажучи не "першої свіжості", це однозначно. Тільки чому вони зверху? Дощами вимило? Так дощів таких не було. В любому випадку, людину винні були шукати, якщо це не поховання в ВВВ?
Це дійсно можуть бути останки солдата з Другої світової війни. Хотілось би звернутись до тих, хто натрапляє на такі останки: будь ласка,не розкопуйте їх далі самі, адже при них може бути капсула,в якій зберігаються особисті дані бійця, яку не можна відкривати, адже пошкодиться папір і неможливо буде ідентифікувати бійця.
Це кладовище чесно кажучи дуже не до місця. Почалося з хом'ячка, а закінчиться невідомо чим. Адже там поруч у війну оборона була і у людей це місця пошани, а у нас зайняли пів лісу могилами тварин. Кладовище для тварин є за Юр'ївським кладовищем вже давно. Цього мало було? А там постояно шашлики, гуляння з дітьми хіба це те місце для поховань нехай навіть і тварин.