У Сумах жорстоко вбили ріелтора: моторошні подробиці трагедії

У Сумах по-звірячому вбили 47-річного ріелтора, яка спеціалізувалася на оренді квартир. Всі деталі злочину розповіла спікер Сумської обласної поліції Ельвіра Біганова у коментарі для видання "Сьогодні".

Вбивцею жінки-ріелтора став її клієнт, який хотів орендувати квартиру. Він зателефонував жінці за оголошенням, в якому зазначалася вартість послуг у розмірі 400 гривень.

"Підозрюваному потрібно орендувати квартиру. В одній з місцевих газет він знайшов відповідне оголошення і зателефонував його автору – ріелтору. За 400 гривень жінка дала клієнтові кілька адрес, щоб він вибрав для себе підходяще житло. Але, приходячи до кожного з власників, чоловіка чекала невдача – в одній з квартир робили ремонт, в іншій вже жили квартиранти, а третю господарі передумали здавати", - розповіла Біганова.

Клієнт розлютився і почав пред'являти претензії рієлтору, на що жінка дала йому ще кілька адрес, але і там чоловіка спіткала невдача. Після цього він повернувся в офіс до ріелтора і зажадав повернути 400 гривень, які заплатив за послуги посередника. Ріелтор відмовилася, і чоловік схопився за ніж.

"Вбивця завдав їй більше двадцяти ударів ножем в її офісі", - повідомили в прес-службі поліції.

Після скоєння злочину вбивця закрив офіс, ключі викинув разом з ножем, а потім пішов додому, перевдягнувся і спробував знищити сліди крові на одязі.

Поліція дуже швидко вийшла на його слід, і злочинець був затриманий. З'ясувалося, що він із порядної сім'ї і ніколи раніше проблем із законом не мав. На даний момент проводиться розслідування, відкрито кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує великий тюремний термін, аж до довічного ув'язнення.