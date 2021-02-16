У Сумах через двох лікарів померла жінка: боялися, що у неї коронавірус

Трагедія сталася ще у квітні 2020 року. Жінку з утрудненим диханням, температурою і високим рівнем цукру в крові швидка допомога більше трьох годин возила по місту.

В інфекційній лікарні їй відмовили, тому що експрес-тест на коронавірус був негативний.

У наступних двох лікарнях їй теж відмовили в госпіталізації, бо підозрювали, що пацієнтку не повністю перевірили, і у неї все ж коронавірус.

І тільки коли лікар швидкої викликав поліцію - жінку поклали в медустанову, але було занадто пізно.

Слідство у цій справі тривало десять місяців. У результаті з'ясувалося, що жінка померла від ускладнень цукрового діабету. Якби не терапевт і анестезіолог обласних лікарень - пацієнтка могла б жити.

"Експерти переконані, що життя жінки вдалося б врятувати, якби лікарі обласної лікарні надали кваліфіковану медичну допомогу. Тому, двом лікарям Сумської обласної лікарні прокуратура повідомила про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків", — розповіла прес-секретар Сумської обласної прокуратури Наталія Науменко.

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