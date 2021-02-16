У Сумах через двох лікарів померла жінка: боялися, що у неї коронавірус

У Сумах оголосили підозра двом лікарям, які вчасно не госпіталізували 78-річну жінку, що призвело до її смерті. Медики підозрювали у пацієнтки COVID-19, хоча у неї був негативний тест.
Про це розповіли в сюжеті ТСН.
Трагедія сталася ще у квітні 2020 року. Жінку з утрудненим диханням, температурою і високим рівнем цукру в крові швидка допомога більше трьох годин возила по місту.
В інфекційній лікарні їй відмовили, тому що експрес-тест на коронавірус був негативний.
У наступних двох лікарнях їй теж відмовили в госпіталізації, бо підозрювали, що пацієнтку не повністю перевірили, і у неї все ж коронавірус.
І тільки коли лікар швидкої викликав поліцію - жінку поклали в медустанову, але було занадто пізно.
Слідство у цій справі тривало десять місяців. У результаті з'ясувалося, що жінка померла від ускладнень цукрового діабету. Якби не терапевт і анестезіолог обласних лікарень - пацієнтка могла б жити.
"Експерти переконані, що життя жінки вдалося б врятувати, якби лікарі обласної лікарні надали кваліфіковану медичну допомогу. Тому, двом лікарям Сумської обласної лікарні прокуратура повідомила про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків", — розповіла прес-секретар Сумської обласної прокуратури Наталія Науменко.
Сумах померла 78-річна жінка через халатність лікарів
Як ми раніше писали, під Житомиром медики не змогли дістатися до хворої дівчини, в лікарні її не везли на возі.