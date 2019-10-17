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У Сумах дві дівчини кинули в колодязь кошенят: яке покарання загрожує студенткам

STYLERЖиття    17.10.2019 - 08:45
У Сумах дві дівчини кинули в колодязь кошенят: яке покарання загрожує студенткам
У Сумах студентки замучили кошенят (Колаж РБК-Україна)

Особистості студенток-живодерок встановлені - їм загрожує покарання

Дві дівчини-студентки з сумського училища зняли на камеру свої знущання над тваринами. Вони взяли двох кошенят, поцілували їх, а потім з посмішками кинули у глибокий колодязь. Відео жорстоко поводження з тваринами з'явилося в соціальних мережах і викликало гнів у користувачів.

Дівчат з відео дуже швидко впізнали – це Клименко Діана і Заїка Марина, обидві навчаються в Сумському вищому професійному училищі будівництва і дизайну, на 1 курсі за спеціальністю візаж та перукар. Третю особу, яка знімала на відео моторошне звірство, встановити поки не вдалося.

У Сумах дві дівчини кинули в колодязь кошенят: яке покарання загрожує студенткам

Сумах дівчата-студентки викинули в колодязь кошенят

Після того, як відео розлетілося по соціальному мереж, дівчатами зацікавилася поліція. Як повідомила прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко, за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

"Тільки за фактом жорстоко поводження з тваринами розпочато кримінальне провадження. Відомості до ЄРДР внесено за ч. 3 ст. 299 КК України. Мова йде про оприлюдненому на сторінці у Facebook відео, на якому дві дівчата кинули в колодязь двох кошенят. Попередньо встановлено, що пригода сталася у м. Суми. Інші обставини, а також особистості дівчат, будуть встановлені в ході слідства", - сказано в повідомленні.

Пізніше прес-секретар Головного управління Національної поліції у Сумській області Ельвіра Біганова повідомила на своїй сторінці в Facebook, що особистості дівчат встановлені.

Згідно з Кримінальним кодексом України, дії студенток підпадають під ч. 3 ст. 299 – жорстоке поводження з тваринами. Покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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