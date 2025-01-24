Сухость во рту может быть симптомом серьезной болезни: о чем речь

Эксперты утверждают, если вы чувствуете сухость во рту, это может быть симптомом малоизвестной проблемы. Такая болезнь требует немедленного обращения к врачу.
О какой болезни идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mirror.
Сообщается, что у вас может быть паралич Белла, если вы испытываете постоянную сухость во рту. Это самая распространенная причина лицевого паралича, но существует много других типов лицевого паралича.
Этот тип возникает, когда есть "временная слабость или отсутствие движений, которая обычно поражает одну сторону лица".
Хотя это лечится, люди, которые болеют этим, могут пройти лечение стероидами. И большинство людей выздоравливают в течение 6 месяцев, но есть важное 72-часовое окно, о котором вы должны знать.
Причины паралича Белла
Хотя точная причина возникновения паралича Белла не ясна, она часто связана с вирусной инфекцией. Вирусы, которые были связаны с параличом Белла, включают вирусы, которые вызывают:
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