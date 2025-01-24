Сухость во рту может быть симптомом серьезной болезни: о чем речь

Сухость во рту - какая может быть проблема?

Сообщается, что у вас может быть паралич Белла, если вы испытываете постоянную сухость во рту. Это самая распространенная причина лицевого паралича, но существует много других типов лицевого паралича.

Этот тип возникает, когда есть "временная слабость или отсутствие движений, которая обычно поражает одну сторону лица".

Хотя это лечится, люди, которые болеют этим, могут пройти лечение стероидами. И большинство людей выздоравливают в течение 6 месяцев, но есть важное 72-часовое окно, о котором вы должны знать.

Каковы симптомы паралича Белла?

Быстрое появление слабости до полного паралича на одной стороне вашего лица - от часов до дней.

Опущенное лицо и трудности с выражением лица, например, закрыть глаза или улыбнуться.

Боль вокруг челюсти или в или за ухом на пораженной стороне.

Повышенная чувствительность к звуку на пораженной стороне.

Головная боль в голове.

Потеря вкуса.

Изменения количества слизи и слюны, которые вы выделяете.

В редких случаях паралич Белла может поразить нервы по обе стороны вашего лица.

Причины паралича Белла



Хотя точная причина возникновения паралича Белла не ясна, она часто связана с вирусной инфекцией. Вирусы, которые были связаны с параличом Белла, включают вирусы, которые вызывают: