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Сухость во рту может быть "сигналом" этих тяжелых заболеваний

Врач рассказал, почему возникает сухость во рту (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сухость во рту может показаться незначительной проблемой, но иногда это может быть предупреждающим признаком чего-то более серьезного. Такой симптом может быть связан с такими опасными для жизни заболеваниями, как диабет и даже инсульт.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Что стоит знать

Сухость во рту может быть "красным флагом" для выявления:

Что можно сделать, чтобы устранить сухость во рту

Улучшить отток слюны могут помочь следующие шаги:

  • потребляйте конфеты без сахара или жуйте жевательную резинку без сахара, особенно с ксилитом
  • старайтесь избегать кислых продуктов таких как лимон
  • пейте много воды, чтобы сохранить рот влажным. Носите воду с собой, чтобы пить в течение дня
  • не стоит полоскать рот жидкостью, которая содержит спирт или перекись
  • дышите носом, а не ртом, насколько это возможно
  • если воздух в комнате сухой, используйте увлажнитель для воздуха, особенно ночью
  • старайтесь есть больше жидкой пищи, в частности супы
  • избегайте соленой пищи и сухих продуктов
  • не злоупотребляйте алкогольными напитками и кофе
  • не курите, ведь табак также вызывает сухость во рту

 

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