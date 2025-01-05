Сухость во рту может быть "сигналом" этих тяжелых заболеваний

Сухость во рту может показаться незначительной проблемой, но иногда это может быть предупреждающим признаком чего-то более серьезного. Такой симптом может быть связан с такими опасными для жизни заболеваниями, как диабет и даже инсульт.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Сухость во рту может быть "красным флагом" для выявления:
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