Сухость во рту может быть "сигналом" этих тяжелых заболеваний

Сухость во рту может показаться незначительной проблемой, но иногда это может быть предупреждающим признаком чего-то более серьезного. Такой симптом может быть связан с такими опасными для жизни заболеваниями, как диабет и даже инсульт.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Что стоит знать

Доктор Азад Эйрумлу рассказал, что сухость во рту может быть признаком того, что в организме что-то не так. Это может проявляться такими ощущениями липкости во рту, сухость или болью в горле, трудностями с жеванием или глотанием и даже неприятным запахом изо рта.

Определенные заболевания, такие как инсульт, диабет или болезнь Альцгеймера могут проявляться таким образом.

Сухость во рту может быть "красным флагом" для выявления:

сахарного диабета

инсульта

ВИЧ

болезни Альцгеймера

Состояние, когда наши железы не производят достаточно слюны, чтобы поддерживать рот влажным, известно как ксеростомия. Слюна играет ключевую роль в здоровье ротовой полости, поскольку помогает нейтрализовать кислоты, которые вырабатывают бактерии, а также смывать частицы пищи.

Также слюна важна для предотвращения кариеса и содержит важные ферменты, которые помогают процессу пищеварения, гарантируя, что организм получает необходимые витамины и питательные вещества.

Поэтому стоит дважды в день чистить зубы в течение двух минут зубными пастами, содержащими фтор, а также регулярно пользоваться зубной нитью и ополаскивателем для рта.

Что можно сделать, чтобы устранить сухость во рту

Улучшить отток слюны могут помочь следующие шаги: