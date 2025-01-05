ua en ru
Вс, 05 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Сухость во рту может быть "сигналом" этих тяжелых заболеваний

Воскресенье 05 января 2025 17:03
UA EN RU
Сухость во рту может быть "сигналом" этих тяжелых заболеваний Врач рассказал, почему возникает сухость во рту (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сухость во рту может показаться незначительной проблемой, но иногда это может быть предупреждающим признаком чего-то более серьезного. Такой симптом может быть связан с такими опасными для жизни заболеваниями, как диабет и даже инсульт.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Что стоит знать

Доктор Азад Эйрумлу рассказал, что сухость во рту может быть признаком того, что в организме что-то не так. Это может проявляться такими ощущениями липкости во рту, сухость или болью в горле, трудностями с жеванием или глотанием и даже неприятным запахом изо рта.

Определенные заболевания, такие как инсульт, диабет или болезнь Альцгеймера могут проявляться таким образом.

Сухость во рту может быть "красным флагом" для выявления:

  • сахарного диабета
  • инсульта
  • ВИЧ
  • болезни Альцгеймера

Состояние, когда наши железы не производят достаточно слюны, чтобы поддерживать рот влажным, известно как ксеростомия. Слюна играет ключевую роль в здоровье ротовой полости, поскольку помогает нейтрализовать кислоты, которые вырабатывают бактерии, а также смывать частицы пищи.

Также слюна важна для предотвращения кариеса и содержит важные ферменты, которые помогают процессу пищеварения, гарантируя, что организм получает необходимые витамины и питательные вещества.

Поэтому стоит дважды в день чистить зубы в течение двух минут зубными пастами, содержащими фтор, а также регулярно пользоваться зубной нитью и ополаскивателем для рта.

Что можно сделать, чтобы устранить сухость во рту

Улучшить отток слюны могут помочь следующие шаги:

  • потребляйте конфеты без сахара или жуйте жевательную резинку без сахара, особенно с ксилитом
  • старайтесь избегать кислых продуктов таких как лимон
  • пейте много воды, чтобы сохранить рот влажным. Носите воду с собой, чтобы пить в течение дня
  • не стоит полоскать рот жидкостью, которая содержит спирт или перекись
  • дышите носом, а не ртом, насколько это возможно
  • если воздух в комнате сухой, используйте увлажнитель для воздуха, особенно ночью
  • старайтесь есть больше жидкой пищи, в частности супы
  • избегайте соленой пищи и сухих продуктов
  • не злоупотребляйте алкогольными напитками и кофе
  • не курите, ведь табак также вызывает сухость во рту

Ранее мы сообщали о 4 продуктах, которые способны уменьшить боль при менструации.

Также мы писали, почему после 30 лет резко повышается давление.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Организм Врачи Здоровье
NEWS
Новое наступление? ВСУ атаковали РФ в Курской области: что известно
Новое наступление? ВСУ атаковали РФ в Курской области: что известно