Сухость во рту может быть "сигналом" этих тяжелых заболеваний
Сухость во рту может показаться незначительной проблемой, но иногда это может быть предупреждающим признаком чего-то более серьезного. Такой симптом может быть связан с такими опасными для жизни заболеваниями, как диабет и даже инсульт.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Что стоит знать
Доктор Азад Эйрумлу рассказал, что сухость во рту может быть признаком того, что в организме что-то не так. Это может проявляться такими ощущениями липкости во рту, сухость или болью в горле, трудностями с жеванием или глотанием и даже неприятным запахом изо рта.
Определенные заболевания, такие как инсульт, диабет или болезнь Альцгеймера могут проявляться таким образом.
Сухость во рту может быть "красным флагом" для выявления:
- сахарного диабета
- инсульта
- ВИЧ
- болезни Альцгеймера
Состояние, когда наши железы не производят достаточно слюны, чтобы поддерживать рот влажным, известно как ксеростомия. Слюна играет ключевую роль в здоровье ротовой полости, поскольку помогает нейтрализовать кислоты, которые вырабатывают бактерии, а также смывать частицы пищи.
Также слюна важна для предотвращения кариеса и содержит важные ферменты, которые помогают процессу пищеварения, гарантируя, что организм получает необходимые витамины и питательные вещества.
Поэтому стоит дважды в день чистить зубы в течение двух минут зубными пастами, содержащими фтор, а также регулярно пользоваться зубной нитью и ополаскивателем для рта.
Что можно сделать, чтобы устранить сухость во рту
Улучшить отток слюны могут помочь следующие шаги:
- потребляйте конфеты без сахара или жуйте жевательную резинку без сахара, особенно с ксилитом
- старайтесь избегать кислых продуктов таких как лимон
- пейте много воды, чтобы сохранить рот влажным. Носите воду с собой, чтобы пить в течение дня
- не стоит полоскать рот жидкостью, которая содержит спирт или перекись
- дышите носом, а не ртом, насколько это возможно
- если воздух в комнате сухой, используйте увлажнитель для воздуха, особенно ночью
- старайтесь есть больше жидкой пищи, в частности супы
- избегайте соленой пищи и сухих продуктов
- не злоупотребляйте алкогольными напитками и кофе
- не курите, ведь табак также вызывает сухость во рту
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