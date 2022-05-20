Суха шкіра може вказати на небезпечне захворювання, - медики

Чому сохне шкіра

За словами експертів, шкіра реагує на ті чи інші подразники та нерідко видає зокрема збої у роботі тих чи інших органів. Коли нирки здорові, вони ефективно виводять із тіла зайву рідину та відходи життєдіяльності.

Також таким чином організму простіше виробляти еритроцити, підвищується міцність кісток, а кров надходить досить мінералів. Якщо шкіра стає сухою та свербіж, це може говорити на користь того, що ниркам не вдається зберігати нормальний баланс поживних речовин.

Фахівці Fresenius Kidney Care повідомили, що якщо орган не фільтрує кров у звичному режимі, там відбувається накопичення токсинів. У такому випадку шкіра може змінювати колір, ставати сірою, жовтою або блідою.

Окрім того, при хворобах нирок також можливий набряк, який зачіпає кінцівки та обличчя. Зумовлено це надмірним скупченням рідини. Насторожитися слід, коли у людини постійно опухають очі. У людей з термінальною стадією ураження нирок нерідким явищем є висип і пухирі на тілі.

До того ж під шкірою утворюються відкладення кальцію. Найчастіше це актуально для ліктьових, колінних, а також пальцевих суглобів.

Якщо при інтенсивному зволоженні різними засобами і правильному харчуванні шкіра продовжує тріскатися від сухості, слід звернутися до дерматолога - фахівця в розділі медицини про будову і функціонування шкіри, волосся, нігтів і слизових оболонок. Він призначить аналізи, допоможе визначити причину сухої шкіри і допоможе вилікувати можливі захворювання.