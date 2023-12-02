Судья шоу "МастерШеф" заговорил об усыновлении ребенка (видео)

Почему Ярославский хочет стать отцом

Во время общения с журналисткой шеф-повар признался, смог бы он встречаться с женщиной, у которой есть дети. Как оказалось, Ярославский очень хочет стать отцом, но понимает, что сейчас у него на это не хватит времени.

Сегодня сердце Ярославского свободно (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

"Я никогда не думал о именно отношениях, но я думал о ребенке, что я очень хотел бы ребенка иметь. Но, возможно, не сейчас. Потому что у меня не хватает времени на меня и на моих близких.

Я понимаю, что я просто не могу дать большую часть времени, которую я должен дать ребенку. Я хотел бы усыновить кого-нибудь. То есть я понимаю, что мое желание иметь ребенка – это желание отдать опыт и любовь, которая у меня есть", - признался Ярославский.

По словам судьи шоу "МастерШеф", у него нет принципиальной позиции относительно того, должны ли дети быть его кровными наследниками. При этом Ярославский не стал скрывать, что очень хочет подарить свою любовь тем, кому это нужно.

Ярославский не скрывает, что хочет стать отцом (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

"У меня совсем нет ощущения, что это должна быть моя какая-то там кровь. Я уже понимаю, что сейчас очень много детей. Я понимаю, что уже есть кто-то, кто нуждается в этой любви. А у меня есть потребность отдать эту любовь", - добавил судья шоу "МастерШеф".

Кроме того, кулинар высказался и на другую тему. Он отметил, что понимает - усыновить ребенка без жены не сможет. Ярославский не отрицает, что семья должна быть полной.

"Давай честно говорить. Я понимаю, что для этого нужно очень много времени. И, конечно, как меня учил отец, семья для ребенка должна быть полноценной. Я это все понимаю, просто такой график на самом деле, что у меня хорошо, что кто-то приходит и помогает поливать цветы", - объяснил кулинар.