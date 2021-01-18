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Суд виправдав шкуродера Святогора: українці вимагають справедливості

Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 18 січня, Шевченківський районний суд Києва виправдав доґхантера Олексія Святогора, який вбив сотні безпритульних тварин у Києві, Одесі, Ізмаїлі та інших містах України.

Докази прокуратури суддя вважає необґрунтованими. Було постановлено, що вина Святогора в інкримінованих йому злочинах не доведена. Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" на своїй сторінці в Facebook.

У громадській організації UAnimals зазначили, що, на думку суду, заяви шкуродера є його суб'єктивною думкою і не можуть вважатися пропагандою жорстокого поводження з тваринами.

"На нашу думку, це - дно", - написали в організації.

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Користувачі мережі також обурюються з цього приводу і вимагають покарання для чоловіка, який вбивав тварин.

  • От вам і справедливість!!! Сподівайся на державу;
  • За 2 роки жодного зоозахисного закону!!! Ще й шкуродера виправдали!!!!
  • Я думаю у в'язниці йому було б безпечніше. А наша судова система ще раз довела, що це балаган з ряженими;
  • Як же так не посадити шкуродера. І ця напівлюдина буде ходити з нами на землі, жити. Таким не місце поряд з нормальними людьми;
  • Подавати апеляцію! І залучати потужних адвокатів!
  • А якщо ми почнемо говорити, що пора вбивати суддів??? Це буде нашою суб'єктивною думкою? Або за таке можна потрапити за ґрати??? До чого докотилися... ганьба поліції та судовій системі України!!!
  • Може подавати в Європейський суд;
  • Як так? Сподіваюся його чекає самосуд. І знайдеться той, хто буде справедливим на відміну від нашої феміди!

Варто зазначити, що у доґхантера є багато сторінок в різних соціальних мережах, де він постійно доповідає про свої "успіхи" і ображає тих, хто вважає його "діяльність" аморальною.

Нагадаємо, в лютому 2020 року Олексія Святогора жорстоко побили біля станції метро "Лук'янівська" у Києві. Він знаходився в лікарні у важкому стані.

Пізніше з'явилося відео з побитим догхантером Святогором.

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