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Суд во Львове дал условное курсанту, который за тысячу гривен облил краской памятник Бандере

Коллаж РБК-Украина: львовский суд наказал парня за осквернение памятника Бандере
Автор: Владимир Костырин

Во Львове суд признал молодого человека виновным в осквернении памятника Степане Бандере. Акт вандализма был совершен вместе с другим подсудимым, и фигуранты получили от заказчика преступления денежное вознаграждение в 2 тысячи гривен.

Об этом говорится в вердикте Галицкого районного суда Львова, обнародованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В материалах дела говорится, что обвиняемый, который в 2018 году заключил контракт о прохождении военной службы и был курсантом академии - учебу проходил по специальности "Военное управление (сухопутные войска)" - в конце января 2021 года получил предложение вместе со своим знакомым за деньги облить красной краской памятник Бандере во Львове на улице Митрополита Ангеловича, 34.

Обвиняемый согласился и получил средства, половину суммы отдав соисполнителю, который купил краску.

Молодые люди в ночь на 5 февраля 2021-го подбежали к монументу и бросили в него бутылки с краской. В результате на памятнике образовались пятна размером около 50х50 сантиметров.

Во Львове злоумышленники облили краской памятник Бандере (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)

"Таким образом (фигурант) совершил осквернение памятника, построенного в память лица, защищавшего независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, борца за независимость Украины в ХХ веке, участника партизанского движения, подпольщика, совершенного по предварительному сговору группой лиц, по хулиганским мотивам, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 297 УК Украины", - говорится в публикации.

Подсудимый свою вину признал полностью и объяснил все обстоятельства совершения преступления.

11 января 2023 года между прокурором Львовской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона и подсудимым было заключено соглашение о признании виновности. Материалы по его сообщнику и заказчику выделены в отдельные производства.

В настоящее время обвиняемый является членом Добровольческого формирования территориальной общины "35 отдельного добровольческого отряда самообороны Березняки", участником боевых действий, имеет крепкие родственные связи, активно способствовал в раскрытии преступления, а также возместил причиненный материальный ущерб. Таким образом в суде пришли к согласию о возможности исправления обвиняемого без изоляции от общества.

В итоге парню суд назначил 4 года лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытанием на 1 год.

Напомним, что весной 2021 года оба вандала, которым тогда было 19 и 24 лет, были задержаны. Им сообщили о подозрении по ч.3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что осенью 2022-го в Барселоне задержали вандала, который рисовал Z-символику на достопримечательностях.

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ЛьвовБандеравандали