Субпродукты очень полезны, но несут три больших угрозы здоровью. Диетолог предостерег украинцев

Что нужно знать о субпродуктах

"Субпродукты являются традиционно съедобными органами животных. Среди них - печень, сердце, мозги и кишки. Конечно, наибольшее количество мясных блюд готовится из мышечного мяса скота. Однако во многих странах готовят популярные блюда из органов животных", - говорит диетолог.

Некоторые блюда даже считают визитками национальной кухни, как утиная печень во Франции, говяжий язык в Латинской Америке или свиная печень в Германии. В азиатской кухне также часто используют органы животных, в частности почки, желудки и кишки.

Интересно, что во время второй мировой войны потребление субпродуктов в Америке значительно возросло. Причиной тому стало то, что часть мышечного мяса страны шла на питание военных.

Какая питательная ценность в субпродуктах

115 г сырой говяжьей печени содержит 153 калории, 23 г белка, 4 г жиров и 4 г углеводов. 115 г сырого говяжьего сердца содержит 127 калорий, 20 г белка, 4 г жиров и не содержит углеводов.

"Субпродукты богаты питательными веществами. За исключением кишок и мозгов, большинство мясных органов являются хорошим источником витаминов и минералов, в том числе многих витаминов группы В, железа и цинка", - говорит диетолог.

Он объясняет, чем именно для организма полезны субпродукты.

Снижают риск болезни Альцгеймера

В печени находится тиамин, либо витамин В1. Исследования показали, что он помогает предотвратить факторы риска болезни Альцгеймера, включая потерю памяти и образование бляшек из бета-амилоида.

Источник железа и энергии

Органы животных, особенно печень и почки, содержат железо. У многих людей наблюдается дефицит этого микроэлемента, симптомами являются усталость и нехватка энергии. Употребление субпродуктов (особенно печени) повышает уровень железа в крови и, соответственно, энергии.

Способствует снижению риска развития рака

Рибофлавин, или витамин В2, есть в мясных органах, особенно в почках и печени. Это вещество помогает снизить риск рака легких и колоректального рака. Доказано, что дефицит рибофлавина повышает вероятность рака пищевода.

Укрепляет иммунитет

"Многие субпродукты, в частности печень, почки и сердце, содержат много цинка. Этот минерал необходим для правильной работы иммунной системы. Люди с дефицитом цинка более восприимчивы к инфекции. Кроме того, значительное количество биодоступного железа также способствует лучшей иммунной защите", - объясняет врач. .

Какие могут быть риски от употребления субпродуктов

Вместе с большой пользой для организма регулярное употребление субпродуктов может и иметь негативные последствия для здоровья. А именно: