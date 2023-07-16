Стюардесса назвала опасный предмет, который лучше не брать с собой в самолет

По словам одной из бортпроводниц, вейпы и электронные сигареты являются одними из самых опасных предметов, которые берут пассажиры в салон самолета.

Дело в том, что электронные сигареты состоят из литий-ионных аккумуляторов и они могут вспыхнуть во время полета. Наличие хотя бы одного такого предмета резко увеличивает риск пожара на борту и поставит под угрозу жизни всех пассажиров.

"Даже если возгорания не будет, из-за большого количества дыма пассажиры могут подумать, что начался пожар. И кто их будет винить в этом? У меня бывали рейсы, когда пассажиры видели дым или пар в салоне, и они срочно вызывали нас. Бывали случаи, когда люди паниковали и очень громко кричали "Пожар" в салоне, когда оказывалось, что кто-то пытается незаметно вейпить и явно потерпел неудачу", - описала свой опыт одна из стюардесс.

Она добавила, что весь экипаж оказывается в крайне неудобном положении из-за того, что приходится успокаивать полностью весь салон пассажиров - "салон, полный людей, которые паникуют. И это совсем не весело".

Датчики дыма установлены на борту в большом количестве мест, и даже там, где пассажиры этого не ожидают. И иногда, по словам экипажа, они могут сработать даже на распыление лака для волос.

"Когда это произойдет, кабина экипажа получит все инструкции при пожаре и проведет контрольную проверку, которая крадет время и энергию экипажа, и отвлекает от навигации", - подчеркнула бортпроводница.

Кроме всего прочего, пытаться "дымить" в самолете - просто безответственно и неуважительно по отношению к окружающим. Электронные сигареты имеют сильный запах, который может быть неприятным для всех, кроме курильщика.

"Это также некультурно, как громко слушать музыку или употреблять ужасно вонючую еду", - подчеркнула сотрудница авиакомпании.

Она добавила, что наказание за курение вейпа или электронной сигареты на борту самолета будет точно таким же, как за обычное курение сигарет - от крупного штрафа до ареста. Если нарушителю повезет, то он просто окажется в черном списке у данной авиакомпании и больше никогда не сможет воспользоваться ее услугами.