Стілець - це вбивця колін і хребта. І ось чому

"Стілець - це вбивця колін і хребта. Цікаво з анатомії, що генетично людський організм не пристосований для сидіння на стільці! Сам стілець був винайдений не так давно. Сама неприродна поза - це сидіння на стільці! Кращий спосіб для людини - стояти або лежати!"- написав лікар.

Медик звернув увагу на те, що коли ми стоїмо, то хребет підтримується всім скелетом, м'язами верхніх і нижніх кінцівок, м'язи також знаходяться в тонусі. А коли ми сидимо - то м'язи розслабляються і хребці тиснуть на міжхребцеві диски.

Скрипник нагадав, що раніше гімназисти вчилися стоячи, а зараз у деяких виставкових залах та офісах є високі столи без стільців.

"Людина створена, щоб не сидіти, а постійно бути в русі! Ми знаємо, що на Сході люди сидять на підлозі зі схрещеними ногами (тим самим м'язи спини знаходяться в тонусі). Пам'ятаєте малюнки, коли стародавні римляни взагалі їли, пили, спілкувалися і зустрічали гостей лежачи?"- нагадав медик.

Євген Скрипник рекомендує зміцнювати м'язи спини та займатися спортом, а якщо у вас сидяча робота - робіть перерву кожен 15 хвилин!