Студенти в шоці: в КПІ з їжею приїхав голий кур'єр (відео)

Голий кур'єр, якого нещодавно зафіксували на вулицях Києва, знову шокував оточуючих. Цього разу він приніс їжу студентам КПІ і влаштував епатажний виступ прямо в аудиторії. Про це повідомили на сторінці Telegram-каналу "Культ Сан Санича".

Кур'єр служби доставки, який був одягнений тільки в мініатюрні плавки-стрінги, з'явився в одній з аудиторій з сумкою. Як пояснив він здивованим студентам і викладачу, це називається "преміум-доставка". Він, абсолютно не бентежачись свого виду, почав діставати з сумки замовлену їжу. Обурений викладач при цьому вийшов з аудиторії, а шоковані студенти сміялися.

Голий кур'єр в КПІ (відео: YouTube/MetusMortis)

Крім того, стало відомо, що загадковий голий кур'єр – це київський пранкер, який ховається під ніком Pava_us. На його сторінці в Instagram є багато фотографій, де видно, що подібні розіграші він влаштовував не тільки для студентів КПІ.

Фото: instagram.com/pava_us

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що кур'єр популярної служби доставки на одних стрінгах потішив мешканців та гостей столиці на Хрещатику.

А також ми розповідали про те, що кур'єри популярної служби доставки Glovo влаштували бійку на Шевченсковском районі Києва. Причиною бійки стало ДТП – два кур'єра на мопедах не поділили дорогу і почали з'ясовувати стосунки на підвищених тонах.