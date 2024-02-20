Студенты-журналисты из КНУ требуют уволить преподавателя из-за сексизма и пророссийских позиций: подробности

Что известно о Никите Василенко

Василенко Никита Кимович - доктор филологических наук, кандидат философских наук, профессор, издатель и романист. Он родился 19 июля 1956 года в городе Сумы.

В 1978 году будущий преподаватель окончил филологический факультет КНУ, а в 2007 году - докторантуру Института журналистики КНУ.

Работает в Киевском национальном университете с 1984 года. В Учебно-научном институте журналистики (УНИЖ) КНУ профессор относится к кафедре периодической прессы.

Специализируется на изучении и преподавании жанров в прессе (информационная и аналитические группы), развитии репортажа в украинской и зарубежной периодике. Считается специалистом по профессиональной этике и журналистскому расследованию.

Интересен также тот факт, что Василенко - отец Сони Кошкиной (Ксении Никитовны Василенко) - украинской журналистки и шеф-редактора интернет-издания LB.ua.

Профессор и преподаватель Василенко Никита Кимович (фото: facebook.com/nikita.kimovish)

Миссии кафедры, на которой работает Василенко

Согласно информации на сайте образовательного учреждения, основные миссии кафедры периодической прессы Института журналистики:

пропагандировать традиции и новые знания о журналистике (как традиционной, так и интернет-журналистике) через образование и науку, профессиональную деятельность и творчество

учить студентов специфике печатных и электронных периодических изданий, их структуре, производству и жанрам

учить студентов профессиональному мастерству на лучших образцах как отечественных, так и зарубежных медиа, умело владеть словом и жанровым разнообразием

распространять среди студентов знания о правовом регулировании современных медиа, международных стандартах журналистской деятельности, праве на свободу слова, а также знания и навыки работы журналиста-расследователя

Почему студенты требуют увольнения профессора

Несмотря на действительно полезные миссии кафедры периодической прессы, некоторые студенты-журналисты обвиняют профессора Василенко в сексизме и пророссийских позициях.

По словам студентки Института журналистики КНУ и военнослужащей Оксаны Паращак, "университет имени Тараса Шевченко, где продвигают гендерное неравенство, где есть сексизм, не может называться лучшим в стране".

В опубликованном в TikTok видео девушка в качестве доказательства привела некоторые из высказываний Василенко на парах:

"Женщины созданы, чтобы ухаживать за детьми и мужем"

"Журналистика это, по факту, не женская профессия"

"Я против того, чтобы все имели права. Особенно женщины"

"Я, как военнослужащая Национальной гвардии, немного не согласна с тем, что женщина может всего достичь в четыре способа - мужчина, отец, брат или любовник. Такие и подобные темы преподаватель продвигает буквально на каждой паре", - подчеркнула автор публикации.

В комментариях к обнародованному видео некоторые написали также, что до полномасштабного вторжения РФ Василенко одновременно вел журналистские расследования и ходил на эфиры закрытого ныне пророссийского пропагандистского телеканала NewsOne - "рассказывать о загнивающем Западе и биолабораториях".

"А еще призывал вступать на семинаре в ОПЗЖ. Вел политическую агитацию, еще и за пророссийскую партию", - добавил пользователь Zhenya Luzan.

Dara Luv добавила, что "он себе построил дом на деньги, заработанный на кампании Януковича".

"Он был одноклассником моего отца, который тоже работал в ИЖ, но у них были противоположные взгляды", - добавила пользовательница.

Комментарии к публикации студентки и военнослужащей (скриншот: tiktok.com/@journalist_ka)

Первая реакция администрации Института журналистики

По словам Паращак, вопрос Василенко поднимается уже не впервые.

Еще летом 2023 года студенты написали действующему в то время директору Института журналистики Владимиру Ризуну письмо, в котором жаловались на "откровенную пророссийскую и сексистскую позицию" Василенко.

"Преподаватель злоупотребляет сексистскими комментариями в сторону студенток. Во время полномасштабной войны России против Украины указанный преподаватель рассказывает студентам на занятиях о "величии России", - говорилось в письме, подписанном более 170 студентами УНИЖ.

Кроме того, студенты сообщали администрации образовательного учреждения, якобы в годы перед большой войной Василенко во время занятий агитировал их вступать в ряды партии ОПЗЖ, которую в ноябре 2022 года СНБО запретил на фоне угрозы национальной безопасности.

"Ризун заявил, что не имеет полномочий квалифицировать доказательства как нарушения, а также признал, что не смотрел видео и не слушал аудио доказательства поведения с признаками дискриминации", - подчеркнула Паращак в комментарии Hromadske.

Решение уполномоченного по правам человека

По словам девушки, после этого она обратилась к уполномоченному ВРУ по правам человека Дмитрию Лубинцу.

В январе текущего 2024 года омбудсмен ответил, что постоянная комиссия Ученого совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по этике создала рабочую группу для обработки вопросов сексизма, затронутых в обращении.

Комиссия признала:

факты нарушений этики

то, что формальный подход руководства, Ученого совета и Студенческого парламента УНИЖ к указанным нарушениям привели к репутационным потерям института и университета в целом

На основании выводов комиссии Василенко и руководительнице кафедры, на которой он работает, вынесли выговор.

В то же время студенты продолжают требовать увольнения Василенко.

Никита Кимович демонстрирует газету "Солдат" (фото:facebook.com/nikita.kimovish)

Что говорят в Студенческом парламенте

Глава Образовательного департамента студпарламента Дарья Удовенко в комментарии журналистам рассказала, что жалобы от студентов о поведении этого преподавателя поступали неоднократно.

"В декабре 2023 года представители Студпарламента уже принимали участие в рассмотрении вопроса его отстранения от преподавания на Этической комиссии, которая, к сожалению, не принесла желаемого результата", - отметила она.

Девушка добавила, что Студпарламент "категорически осуждает позицию и высказывания Никиты Василенко и считает недопустимой его работу в должности преподавателя Института журналистики".

"Мы считаем, что проявлениям сексизма и пророссийскости не место в институте, обучающем будущих журналистов. Жаль, что вместе с профессиональными и современными преподавателями до сих пор работают люди, которые продвигают такие нарративы", - подытожила студентка.

Комментарий действующей администрации УНИЖ и КНУ

Действующий исполняющий обязанности директора УНИЖ Виталий Корнеев в комментарии СМИ признался, что знаком с жалобами студентов. В то же время, по его словам, учебное заведение может действовать только по закону.

Поскольку Этическая комиссия дала только основание для объявления Василенко выговора, для других действий или решений оснований пока нет.

"Я думаю, что университет сделал в этой ситуации то, что мог. Изменит ли Василенко поведение, как обещал на комиссии, я не знаю. Сейчас Институт мониторит, как он ведет себя на парах", - уточнил Корнеев.

Ректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров по запросу Hromadske также напомнил, что постоянная комиссия Ученого совета по вопросам этики констатировала:

при общении со студентками Василенко не соблюдал правила нравственного поведения

было бездействие руководства и Ученого совета Института журналистики

"В соответствии с решением комиссии, организован усиленный мониторинг ситуации. В случае выявления новых фактов нарушения Кодекса этического сообщества Университета Василенко Никитой, к нему может быть применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения", - подытожил Бугров.

Профессор и романист продолжает свою деятельность (facebook.com/nikita.kimovish)

Что говорит сам Василенко

Сам преподаватель никакой вины за собой не признает.

Обвинение студентов в его адрес он называет подготовленной заранее и хорошо проплаченной "историей".

Жалобы студентов по поводу его неэтичного поведения Василенко считает клеветой и подчеркивает, что большинство из них на комиссии были отвергнуты. Осталась только одна - сексизм.

"В чем заключается это обвинение? Я продемонстрирую, чтобы вы посмеялись. Первой студентке я сказал: "Малая, иди в бомбоубежище". Это было зафиксировано. Второй случай - я сказал студентке: "Солнышко, закройте дверь, потому что профессору дует". На этом все, мне никто больше не смог что-то приписать. По крайней мере, оформленно", - рассказал профессор в комментарии журналистам.

Никита Кимович добавил, что относится к женщинам "совершенно толерантно", однако "у нас сексизм понимает кто как может".

В то же время он пригрозил Оксане Паращак судебным иском "за клевету".