Студент покінчив життя самогубством через оцінки: деталі трагедії в Києві

У Києві студент вирішив звести рахунки з життям через те, що отримав погану оцінку. Подробиці трагедії повідомляє видання "Інформатор".

Інцидент стався у Києві, на вулиці Митрополита Василя Липківського, 13. Молодий чоловік вистрибнув з вікна шостого поверху дев'ятиповерхового будинку.

Того дня він повернувся додому з Національного медичного університету імені Богомольця, де навчався. Рідним про свою погану оцінку нічого не повідомив і близько 16:00 просто вистрибнув з вікна.

На місце події викликали швидку медичну допомогу та патрульну поліцію. Лікарі, на жаль, вже нічим не могли допомогти хлопцеві та констатували смерть.

Патрульна поліція викликала на місце події слідчо оперативну групу. Біля тіла загиблого хлопця знаходилися родичі, але вони були в такому стані шоку, що пояснити що-небудь про подію не могли.

На даний момент поліція з'ясовує всі обставини трагедії і опитує свідків.

Студент вистрибнув з вікна шостого поверху (Фото: kiev.informator.ua)

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