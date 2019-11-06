Студент відкрив стрілянину в гуртожитку Дніпра і намагався вчинити суїцид

19-річний хлопець відкрив стрілянину в одному із студентських гуртожитків в місті Дніпро. Молодий чоловік вистрілив у голову 17-річній дівчині, а потім намагався застрелитися. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції області.

НП сталася ввечері, 5 листопада, в коридорі гуртожитку № 2 Дніпровського національного університету імені Гончара.

У Дніпрі студент влаштував стрілянину в гуртожитку (фото: nashemisto.dp.ua)

Після пострілу з пневматичного пістолета дівчині в голову, молодий чоловік зайшов у свою кімнату і вистрілив собі в груди. Дівчина отримала невогнепальну непроникаючу рану голови та була госпіталізована. Стрілок також у лікарні під конвоєм.

Правоохоронці вилучили зброю - револьвер "під патрон Флобера". Варто зазначити, що такі патрони є безпороховими. Здебільшого їх використовують для самозахисту, оскільки вони є малопотужними.

У Дніпрі студент влаштував стрілянину в гуртожитку (фото: dp.npu.gov.ua)

Тим не менш, за фактом стрілянини розпочато кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство".

Поліція з'ясовує всі обставини події, а також мотиви стрілка.