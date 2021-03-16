Сценарій для блокбастера: у Сумах таксист вискочив з машини на ходу, щоб врятувати своє життя

25-річний Ярослав з міста Шостка почав працювати на таксі за кілька днів до інциденту. Він зізнався, що не п'є, не курить і веде здоровий спосіб життя. Проблем із законом у нього ніколи не було. Для роботи в місцевій службі таксі він використовував власний автомобіль Фольксваген Пасат.

Що сталося у Шостці

В ніч з 11 на 12 березня він близько опівночі отримав замовлення на вулицю Марата. До таксі вийшов нетверезий чоловік і сів поруч з водієм. Пунктом призначення він зазначив Садовий мікрорайон, але по дорозі попросив зробити зупинку – забрати приятеля. Той сів ззаду.

Під час поїздки пасажири поводилися неадекватно, чіплялися до водія через то, що той був у масці. Вони вимагали її зняти, били по панелям авто. Ярослав зупинився і показав їм палицю, яку возить для захисту. Пасажири трохи вщухли, і подорож продовжилася.

Як розповів Ярослав, з розмови між чоловіками він зрозумів, що вони їдуть на якісь розбірки. Пізніше він побачив, що в одного з пасажирів видно рукоятку пістолета з кишені.

В процесі поїздки пасажири передумали їхати за вказаною адресою на розбірки й дали водієві нове завдання – возити їх всю ніч по місту. Ярослав відмовився, і тоді один з пасажирів, наставив на них пістолет. Другий у цей час вихопив палицю та обидва вони почали погрожувати водієві вбивством.

Водію прийшлося швидко приймати рішення

Ярослав змушений був знову завести машину, але зрозумів, що його все одно можуть вбити. Він розігнав авто, дістав швидко ключ із замка запалювання і вистрибнув з машини. Автомобіль зупинився за кілька метрів, і пасажири кинулися за водієм. Але Ярославу вдалося втекти, і він відразу зателефонував у поліцію. За вказаною адресою прибуло відразу кілька патрульних машин.

У медичній допомозі водієві відмовили

При стрибку з машини Ярослав розбив руку, але отримати медичну допомогу йому не вдалося. У медустанові йому відмовили, оскільки це, мовляв, кримінал, і нехай йому слідчий дасть направлення до судмедексперта. Проте в поліції відмовилися, оскільки немає факту нанесення тілесних ушкоджень сторонньою людиною. У результаті Ярослав змушений був надати собі допомогу самостійно.

Що відомо про зловмисників

Як повідомив постраждалий водій, обох зловмисників він знає заочно і їм близько 30 років. Хлопець зі зброєю працює водієм на маршруті громадського транспорту у Шостці разом з батьком. Ярослав сказав, що батько цього зловмисника хороша людина, а ось непутящого сина йому довелося кілька разів "відмазувати".

Чоловік вже дзвонив Ярославу і просив забрати заяву на його сина, але хлопець відмовився. Кривдники Ярослава досі на волі, хоча їх вже допитували в поліції.

Як розповіли в місцевій поліції в коментарі для ТСН, відкрито кримінальне провадження за ст. 129 (Погроза вбивством) і ведеться розслідування.