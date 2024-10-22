Стресс оказывает влияние на образование злокачественных опухолей. Что сделать для понижения риска?

Как стресс влияет на организм и кортизол

Стресс является естественной реакцией организма на угрозу или вызов, и одним из ключевых гормонов, помогающих организму реагировать на стресс, является кортизол , вырабатываемый надпочечниками. В нормальных условиях кортизол выполняет важные функции, такие как регулирование уровня сахара в крови, снижение воспалительных процессов и поддержание АД.

Однако хронический стресс , сопровождающийся постоянно повышенным уровнем кортизола, может отрицательно влиять на разные системы организма, включая иммунную .

Когда уровень кортизола остается повышенным в течение длительного времени, это может привести к ослаблению иммунной системы, что делает организм более уязвимым к инфекциям и болезням. Иммунная система, обычно борющаяся с патогенами и обнаруживающая аномальные клетки, становится менее эффективной. Это создает благоприятные условия для развития разных заболеваний, включая онкологические.

Как стресс влияет на риск развития рака?

Согласно многочисленным исследованиям, хронический стресс и длительно повышенный уровень кортизола могут играть роль в развитии раковых заболеваний. Постоянное влияние стресса приводит к ослаблению иммунного ответа организма, что позволяет раковым клеткам расти и распространяться быстрее.

Одно из исследований, опубликованное в журнале Nature Reviews Cancer , показало, что стресс стимулирует симпатическую нервную систему, что, в свою очередь, активирует рецепторы адреналина на поверхности раковых клеток. Это способствует их более быстрому размножению и увеличению метастазирования – процессу распространения раковых клеток в другие части организма.

Кортизол и развитие опухолей

Хронически повышенный уровень кортизола также связан с воспалительными процессами, которые могут стимулировать развитие злокачественных опухолей. Исследование, проведенное учеными из Гарвардской медицинской школы , выявило, что длительный стресс может вызвать генетические изменения в клетках, что увеличивает риск возникновения мутаций. Такие мутации могут привести к перерождению клеток в злокачественных и развитию онкологических заболеваний.

Воспалительные процессы, вызываемые хроническим стрессом, являются важным фактором риска онкогенеза. Постоянный стресс может создать благоприятную среду для роста опухолей за счет нарушения механизмов восстановления поврежденных клеток и содействия размножению аномальных клеток.

Что можно сделать для понижения риска?

Регулярные физические нагрузки - физическая активность помогает снижать уровень кортизола и улучшает общее состояние организма. Даже ежедневная прогулка может оказать положительное влияние на снижение стресса.

Техники релаксации - практики, такие как медитация, йога, глубокое дыхание и прогрессивная мышечная релаксация, эффективно снижают уровень стресса и способствуют нормализации уровня кортизола.

Здоровый образ жизни - сбалансированное питание, достаточное количество сна и избегание вредных привычек (алкоголь, курение) помогают поддерживать нормальный уровень кортизола и снижают риск развития хронических заболеваний, включая рак.

Психологическая поддержка - обращение за психологической помощью, когда вы испытываете длительный стресс, также может быть эффективным средством для предотвращения его негативных последствий на здоровье.