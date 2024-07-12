"Стресс оказывает большое влияние на похудение". Мандзяк рассказал, что с этим делать

Как влияет стресс на похудение

Стресс на эндокринном уровне проявляется в том, что в крови растет уровень кортизола. Последний делает гормон сытости лептин менее заметным для мозговых структур (латеральный и вентромедиалий гипоталамус), на которые он должен влиять. То есть стресс делает человеком более голодным и менее сытым.

Многие любят "заедать стресс". Также при стрессе человек плохо спит.

"Не только стресс усугубляет сон, но и некачественный и недостаточный сон вызывает стресс. Ты можешь быть беззаботным как буддистский монах на склоне горы, но если ты недоспал, твое тело в стрессе, есть ты хочешь больше, тяга к калорийной пище растет, и как и при стрессе, так и при недосыпании нам труднее себя контролировать", - рассказал Мандзяк.

Следовательно, стресс и недосыпание приводит к набору веса путем переедания. Очень хорошо в преодолении стресса могут помочь физические упражнения.

"Следовательно, нам важно минимизировать стресс в жизни настолько, насколько это возможно. Здесь и физкультура поможет, и крепкие социальные связи, и забота о себе, и просоциальное поведение, и оптимизм", - подчеркнул эксперт.

Виктор советует позволить себе переживать все возникающие у нас эмоции, в том числе и негативные - это и является контролем стресса.

"Пытаясь избавить себя от неприятных эмоций, мы показываем своему мозгу, что происходит что-то сверхважное для нас, поэтому эти эмоции становятся еще сильнее, а стресс соответственно еще более выраженным. И наоборот, когда я не пытаюсь неврастенически избавить себя от неприятных ощущений, мозг успокаивается, понимая, что, очевидно, это не так уж важно", - резюмировал фитнес-тренер.