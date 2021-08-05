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Ястремська довела - допінг потрапив в організм через секс: повний звіт у справі другої ракетки України

Автор: Володимир Костирін

Друга ракетка України Даяна Ястремська виправдана у справі про умисне вживання допінгу - відповідного рішення незалежного трибуналу було прийнято в червні, а тепер Міжнародна федерація тенісу (ITF) опублікувала повний текст документа.

Звіт на 34 сторінках вже доступний для прочитання.

У документі вказується, що Ястремська не заперечувала наявність забороненого препарату местеролону у своєму організмі, однак при цьому наголошувала, що свідомо його не приймала. Так, допінг опинився в організмі після сексу з її хлопцем 23-24 листопада 2020 року, і саме бойфренд спортсменки приймав препарат, про що тенісистка не знала.

У справі заслухали свідчення самої Ястремської та її хлопця - їхні слова збіглися.

Обидва підтвердили, що були разом увечері 23 листопада і наступного ранку, і між ними була близькість. Зауважимо, що 24 листопада Ястремська здала пробу на допінг.

Додамо, що свідчення підтвердила також і мама тенісистки.

Крім того, Ястремська пройшла тест на поліграфі, за результатами чого фахівець підтвердив з імовірністю більш ніж в 99%, що Даяна ніколи не приймала допінг.

Експерти в ході розгляду у справі зауважили, що концентрація местеролону в організмі спортсменки була низькою, а аналіз зразка волосся дав негативний результат - все це свідчить про те, що Ястремська не приймає препарат.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська отримала позитивний допінг-тест у листопаді 2020 року. У неї виявили местеролон. У січні 2021-го Міжнародна федерація тенісу відсторонила її від змагань на час розгляду. Спортсменка спочатку оскаржувала дискваліфікацію двічі в ITF і двічі в Спортивному арбітражному суді в Лозанні. У двадцятих числах червня її визнали невинною.

На момент завершення виступів у 2020 році Ястремська була 37-ю ракеткою світу і другою ракеткою України після Еліни Світоліної.

Як повідомлялося, 24 липня Даяна Ястремська програла перший матч на Олімпіаді у Токіо 2021.

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спортТеннисДаяна Ястремська