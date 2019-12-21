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Стріляю добре: мережу "підірвав" білорус, який пригрозив Лукашенку і Путіну

STYLERЖиття    21.12.2019 - 21:49
Стріляю добре: мережу "підірвав" білорус, який пригрозив Лукашенку і Путіну
Протести в Білорусі (фото: колаж РБК-Україна)

82-річний річний мешканець Білорусі пригрозив Лукашенку і Путіну

У столиці Білорусі проходять протести проти інтеграції з Росією. На мітингу журналістка взяла інтерв'ю у місцевого жителя, який пригрозив прихильникам інтеграції з РФ.

82-річний чоловік зазначив, що незважаючи на те, що білоруський народ тихий і покірний, у нього є люди, які готові піти на все, щоб захистити свою батьківщину.

Після цих слів користувачів мережі висловили своє захоплення такою мужністю. Але варто зазначити, що є й ті, яких слова дідуся розлютили. Такі прихильники "русского мира" почали писати образливі коментарі.

  • Дедуле респект!
  • Герою слава!
  • У козломордих окупантів треба стріляти ніяк інакше;
  • А білоруси ще ті "фашисти" і "бандерівці". Куди ви лізете? Ви все ж довийожуєтесь до того, що справжні слов'яни помочатся на уламки вашої недоімперіі;
  • Яка класна білоруська мова, білоруси нафіга вам російська?
  • А дідусь еб*ан вижив з розуму;
  • Путінська банда туди прийде і стане все як у Криму, тотальне рейдерство, корупція і бандитизм;
  • Стріляти в кого цей недобиток буде?
  • А це ні для кого не секрет, що Білорусь - це до чорта партизансько налаштоване населення

Стріляю добре: мережу &quot;підірвав&quot; білорус, який пригрозив Лукашенку і ПутінуСтріляю добре: мережу &quot;підірвав&quot; білорус, який пригрозив Лукашенку і ПутінуСтріляю добре: мережу &quot;підірвав&quot; білорус, який пригрозив Лукашенку і ПутінуСтріляю добре: мережу &quot;підірвав&quot; білорус, який пригрозив Лукашенку і ПутінуСтріляю добре: мережу &quot;підірвав&quot; білорус, який пригрозив Лукашенку і ПутінуСкріншоти з Twitter

Нагадаємо, що Україна висловила протест Росії через арешт Кашука в окупованому Криму. Дії місцевих "влади" розцінюються як репресії.

У центрі Києва тривають акції протесту Україна направила ноту протесту Росії через черговий "гумконвой"
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