Стріляю добре: мережу "підірвав" білорус, який пригрозив Лукашенку і Путіну

82-річний річний мешканець Білорусі пригрозив Лукашенку і Путіну
У столиці Білорусі проходять протести проти інтеграції з Росією. На мітингу журналістка взяла інтерв'ю у місцевого жителя, який пригрозив прихильникам інтеграції з РФ.
82-річний чоловік зазначив, що незважаючи на те, що білоруський народ тихий і покірний, у нього є люди, які готові піти на все, щоб захистити свою батьківщину.
Белорусский дедушка про интеграцию с Россией: "несмотря на то, что мне 82, я хорошо стреляю" pic.twitter.com/UZiJKUIvqW— Вашингтонский Обком (@_Fashington) 20 декабря 2019 г.
Після цих слів користувачів мережі висловили своє захоплення такою мужністю. Але варто зазначити, що є й ті, яких слова дідуся розлютили. Такі прихильники "русского мира" почали писати образливі коментарі.
Скріншоти з Twitter
Нагадаємо, що Україна висловила протест Росії через арешт Кашука в окупованому Криму. Дії місцевих "влади" розцінюються як репресії.