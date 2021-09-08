Студентка з Полтави, яка стріляла з арбалета по вчителях, відзначилася заявою: "вбивати не хотіла"

У Полтаві повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство 19-річній дівчині, яка поранила двох вчителів з арбалета в школі . Затримана навчається на психолога в Національному університеті цивільного захисту України

Вона повідомила, що шкодує про свій вчинок, пише Pavlovsky News.

Дівчина шкодує про скоєне

"Прошу вибачення, вбивати не хотіла. Я дуже жалкую, що це бачили діти", - сказала вона в будівлі суду.

Цікаво, що 19-річна Таїсія Петрова не стала називати причину своєї агресії, яка призвела до поранення двох педагогів. Однак дівчина хотіла б повернути час назад, щоб "конструктивно поговорити".

Імен своїх жертв вона не знає, проте називає їх ні в чому не винними людьми.

Також Петрова зазначила дії хлопчика з 9 класу, який відібрав у неї арбалет. Вона назвала його героєм.

Що вирішив суд

Суд відправив Петрову в СІЗО на 2 місяці без права застави.

Як все було

Нагадаємо, що вранці 6 вересня Таїсія зайшла в школу №11, в якій раніше проходила навчання до 4 класу. Спочатку вона вистрілила через відкриті двері в кабінет в спину вчительці. Потім випустила стрілу в заступницю директора, котора намагалася її зупинити після першого пострілу.

Після у дівчини забрав арбалет учень 9 - го класу. Таїсія віддала зброю без опору. Нападницю затримали вчителі та викликали поліцію.