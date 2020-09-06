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Стріляла в сплячу дочку: моторошні деталі трагедії в сім'ї під Рівним

Автор: Світлана Мащенко

У Рівненській області викладачка вбила чоловіка і важко поранила дочку

У Рівненській області викладачка Національного університету водного господарства та природокористування Ірина Ігнатюк 5 вересня вбила свого чоловіка, розстріляла 13-річну доньку і намагалася покінчити життя самогубством.

44-річна викладачка є кандидатом економічних наук, доцентом. Сім'я жила в достатку у житловому масиві на території Білокриницької сільської ради. Чоловік обіймав посаду комерційного директора в будівельній фірмі. Що могло спонукати успішну жінку на такий вчинок, йдеться в сюжеті ТСН.

Поранений 45-річний Юрій Ігнатюк ще встиг зателефонувати батькові, який і викликав поліцію. Але врятувати його не вдалося. А от 13-річна дочка з множинними пораненнями була доставлена в лікарню. Ірина також госпіталізована - вона намагалася порізати вени і вистрілила в скроню, але залишилася жива.

Сусіди характеризували сім'ю позитивно, вони не були конфліктними. Але тепер у місцевих жителів "мороз по шкірі".

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"Найстрашніше, що в дочку стріляла уві сні", - каже один з сусідів, а другий підозрює психічний розлад.

Викладачка вбила чоловіка і поранила дочку під Рівним (відео: ТСН)

Зазначимо, що одним із мотивів такого вчинку Ірини називають путівки на море. Нібито чоловік збирався їхати в Туреччину з дочкою, але без дружини. Це і стало причиною сварки.

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