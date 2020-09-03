Стріляв у повітря: у Києві чоловік зі зброєю пограбував підлітка (відео)

У Києві на Оболонській набережній чоловік напав на підлітка на очах у десятка свідків. Чоловік дістав пістолет і почав стріляти в повітря, а потім направив зброю на 17-річного хлопця.

Інцидент стався на Оболонській набережній близько 8 годин вечора. Чоловік погрожував підлітку зброєю та відібрав у нього гроші.

"Зловмисник, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, зажадав у неповнолітнього грошові кошти. При цьому вказаний чоловік на очах у багатьох свідків вистрілив у повітря. Побоюючись за своє життя, 17-річний потерпілий віддав йому 500 гривень, які були при ньому. Після цього грабіжник залишив місце злочину", - розповіли деталі в прес-центрі столичної прокуратури.

Варто відзначити, що напад стався на очах у натовпу відпочиваючих, які в цей час мирно відпочивали на пляжі.

У Києві озброєний чоловік пограбував підлітка на очах у натовпу

Наголошується, що злочинця затримали і відправили під варту. Ним виявився 30-річний житель Кіровоградської області, у якого вже раніше були проблеми із законом. Йому повідомили про підозру у частині 1 ст. 187 (Розбій). Вирішується питання про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Українці Київської області сталася перестрілка біля житлових будинків.

А також ми розповідали про те, що в Умані група підлітків напала на хасида прямо в супермаркеті.