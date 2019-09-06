Стрілка з київського тролейбуса зловили в іншому тролейбусі: з'явилося відео

У Києві в п'ятницю, 6 вересня, сталася стрілянина в тролейбусі № 40к. Цього ж дня підозрюваний був затриманий поліцією. Причому правоохоронці зняли його вже з іншого тролейбуса. Відео опублікував Facebook-паблік Київ Оперативний.

Повідомляється, що затримати горе-стрілка вдалося завдяки киянину, який впізнав його по поширеному фото, пішов за ним в тролейбус, а звідти зателефонував на лінію "102".

Стрілянина в тролейбусі Києва (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, невідомий чоловік близько 9:00 відкрив стрілянину в тролейбусі після конфлікту з пасажирами. Інцидент стався у Голосіївському районі Києва на вулиці Федорова.

Після того, як тролейбус зупинився, чоловік вибіг і зник у невідомому напрямку.

Стрілянина в тролейбусі Києва (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Дві людини, 43-х та 28-ми років, отримали вогнепальні поранення грудної клітини і були госпіталізовані. На даний момент відомо, що їх життю нічого не загрожує.

А стрілок може отримати до семи років в'язниці за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) КК України.

Стрілянина в тролейбусі Києва (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Відзначимо, що майже рівно рік тому в Києві стався схожий випадок - в районі Караваєвих дач чоловік відкрив вогонь в тролейбусі після того, як на нього звернули увагу поліцейські - справа в тому, що зловмисника розшукували за шахрайство. В результаті інциденту ніхто з пасажирів не постраждав, але двоє поліцейських отримали незначні травми.