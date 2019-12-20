Стрілянина в центрі Москви: у Росії знайшли український слід

Стрілянина в Москві біля ФСБ (фото: twitter.com/OrwellAtWork)

У справі зі стріляниною на Луб'янці виявили український слід

Стрілянину в центрі Москви відкрив чоловік з автомата Калашникова близько п'яти годин вечора 19 грудня. В результаті стрілянини вмерли дві людини і сам стрілець. У Росії вирішили не довго думати і відшукали у справі український слід.

За попередніми даними російських ЗМІ, смертельне побоїще в центрі Москви влаштував 38-річний Євген Манюров, житель Московської області. Чоловік, який продав Манюрову зброю повідомив, що він був схожим на шизофреніка з українським акцентом. Про це на своїй сторінці в Twitter іронічно повідомив користувач під ніком Vitauskas.

"Ну, нарешті! Зізнайтеся, що теж цього чекали!" - написав блогер.

Скріншот поста (twitter.com/vitauskas_a)

Користувачі мережі в коментарях не стали приховувати своїх емоцій і висміяли безглуздий фейк російських журналістів.

А з кишень стирчали візитки Правого сектора, а на шиї виднівся чорно-червоний прапор.

Тобто торговець зброєю продав зброю шизофреніку???

Торговець ще й лікар-психіатр! Відразу поставив діагноз і продав зброю!!!

Прикро. Сподівався, що акцент у нього був литовсько-американсько-грузино-український. Українці знову литовців випередили:)

Хто б ще сумнівався в іншому укладенні виводу.

Та по батькові таке типово українське - Фатихович.

Скріншот коментарів (twitter.com/vitauskas_a)