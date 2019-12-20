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Стрілянина в центрі Москви: у Росії знайшли український слід

STYLERЖиття    20.12.2019 - 20:34
Стрілянина в центрі Москви: у Росії знайшли український слід
Стрілянина в Москві біля ФСБ (фото: twitter.com/OrwellAtWork)

У справі зі стріляниною на Луб'янці виявили український слід

Стрілянину в центрі Москви відкрив чоловік з автомата Калашникова близько п'яти годин вечора 19 грудня. В результаті стрілянини вмерли дві людини і сам стрілець. У Росії вирішили не довго думати і відшукали у справі український слід.

За попередніми даними російських ЗМІ, смертельне побоїще в центрі Москви влаштував 38-річний Євген Манюров, житель Московської області. Чоловік, який продав Манюрову зброю повідомив, що він був схожим на шизофреніка з українським акцентом. Про це на своїй сторінці в Twitter іронічно повідомив користувач під ніком Vitauskas.

"Ну, нарешті! Зізнайтеся, що теж цього чекали!" - написав блогер.

Стрілянина в центрі Москви: у Росії знайшли український слід

Скріншот поста (twitter.com/vitauskas_a)

Користувачі мережі в коментарях не стали приховувати своїх емоцій і висміяли безглуздий фейк російських журналістів.

  • А з кишень стирчали візитки Правого сектора, а на шиї виднівся чорно-червоний прапор.
  • Тобто торговець зброєю продав зброю шизофреніку???
  • Торговець ще й лікар-психіатр! Відразу поставив діагноз і продав зброю!!!
  • Прикро. Сподівався, що акцент у нього був литовсько-американсько-грузино-український. Українці знову литовців випередили:)
  • Хто б ще сумнівався в іншому укладенні виводу.
  • Та по батькові таке типово українське - Фатихович.

Стрілянина в центрі Москви: у Росії знайшли український слідСтрілянина в центрі Москви: у Росії знайшли український слідСкріншот коментарів (twitter.com/vitauskas_a)

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