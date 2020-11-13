Стрілянина в поліцейських у Києві: серед злочинців виявився "Містер Україна"

У Києві порушник ПДР відкрив вогонь по патрульних і поранив одного з інспекторів. Пізніше злочинець і ще двоє чоловіків, які перебували з ним у салоні авто і намагалися втекти з місця події на вулиці Героїв Космосу, були затримані.

У зловмисників виявили пістолет і гранати, а правоохоронця з трьома вогнепальними пораненнями госпіталізували.

Як з'ясувалося, всі затримані чоловіки мали судимості. Про це передає "Обозреватель".

Так, один зі зловмисників - 43-річний Мар'ян Маковський з Кам'янець-Подільського під Хмельницьким - раніше відбував термін за вбивство та розбій. Крім того, чоловік перебував у розшуку з 2017 року за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Також з'ясувалося, що в квітні 2019-го його позбавили батьківських прав, оскільки Маковський зовсім не виконував батьківських обов'язків і його дитина навіть не знала, як батько виглядає.

Другим порушником є 28-річний Петро Мацак з Ужгорода, який у 2010 році став переможцем конкурсу "Містер Україна", а потім брав участь у міжнародному конкурсі краси "Mister International 2010" в Джакарті в Індонезії.

Один із затриманих за стрілянину в Києві Петро Мацак раніше як "Містер Україна" брав участь у міжнародному конкурсі краси (фото: plus.obozrevatel.com)

Стало відомо, що після цього молодий чоловік деякий час працював за кордоном.

За словами глави творчого центру "Стар Тайм", співзасновником якого був Мацак ще у 18-річному віці, з колишнім бізнес-партнером він давно не спілкувався, але знав, що у хлопця, який проживає в Києві, були проблеми з поліцією і що він потрапив під поганий вплив.

У відкритому доступі є інформація про те, що в 2015 році Мацак і ще двоє чоловіків проходили по справі про крадіжки в будинках. Їм дали по 5 років в'язниці, проте двоє легко відбулися - суд призначив випробувальний термін у 1,5 року.

Ще один затриманий за інцидент 13 листопада - 43-річний Валерій Зіков з Хмельницької області - у 2008-му був засуджений за грабіж.

Раніше повідомлялося, що за фактом стрілянини у Києві поліція відкрила дві справи.

Також ми писали про те, що у Житомирі біля супермаркету чоловік влаштував стрілянину через дівчинки, яка продавала квіти.