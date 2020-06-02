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Стрілянина в Одесі: з'явилися нові деталі розборок (відео)

STYLERЖиття    02.06.2020 - 18:37
Стрілянина в Одесі: з'явилися нові деталі розборок (відео)
Перестрілка в Одесі (Колаж РБК-Україна)

З'явилися нові дані про конфлікт, що спалахнув на ринку в Одесі

В Одесі 2 червня було дуже неспокійно, за один ранок у місті сталося відразу два конфлікти з використанням вогнепальної зброї. Перший – на популярному ринку "7-й кілометр", а другий – в центрі міста.

Стрільба на 7-му кілометрі

Рано-вранці у вівторок, 2 червня, в магазин тканин зайшли люди зі зброєю, і відкрили вогонь по працівниках. Дві людини отримали поранення. Невідомі в масках використовували травматичну зброю. Постраждалих госпіталізували, а зловмисники поїхали з місця події на автомобілі ще до приїзду співробітників поліції.

Стрілянина в Одесі 2 червня

Як повідомляє видання "Народна правда", напад стався в павільйоні, який орендує виходець із Близького Сходу. За попередніми даними, нападників було близько 10 осіб, вони всі були в масках і каптурах.

Крім того, на місці була помічена ще одна група людей, яка, мабуть, мала відношення до орендарю цього павільйону. Вони намагалися перешкодити зловмисникам втекти. Після того, як їм це не вдалося, вони вирушили бити скло в іншому павільйоні. За словами очевидців, на ринку відбулися розбірки між двома бізнесменами.

Пізніше стало відомо, що в конфлікті брали участь дві групи громадян Сирії. Поліція затримала кількох учасників.

"Працівники торговельного закладу, розуміючи, що до цього у них був конфлікт через місця паркування автомобілів зі своїми співвітчизниками, які також торгують тканинами на ринку, озброївшись битами й пістолетом для відстрілу гумових куль. З цим вони пішли до їх магазину, де розбили вікна", - розповів начальник регіонального главку Нацполіції Олег Бех.

Стрілянина в центрі міста

На перетині вулиць Рішельєвській і Успенська стався другий конфлікт. Чоловіки кавказької зовнішності розбили вікно в машині та спробували викрасти портфель з великою сумою грошей. Власник автомобіля намагався наздогнати злодіїв і стріляв по них з травматичної зброї. На цей момент інформації про жертви немає, а поліція оголосила в місті план-перехоплення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поліція затримала причетних до стрілянини на "7-му кілометрі" в Одесі.

А також розповідали про те, що у мережу потрапило відео перестрілки у Броварах - стріляли бойовими патронами.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України ОдесаСтрільбаконфликт
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