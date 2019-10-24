Стрілянина та поліція: Нікітюк стала жертвою жорсткого розіграшу телеведучого

Леся Нікітюк стала жертвою жорсткого розіграшу з боку відомого ведучого і коміка Олександра Педана, який любить створювати забавні пародії на зірок українського шоу-бізнесу. Сьогоднішній пранк став перегином, і "Богині Ламінату" знадобилася допомога медиків - їй капають корвалол.

Що за "сценарій" був у видеоблогера і екс-ведучого Comedy Club Ukraine повністю не ясно, однак судячи з розповідей Нікітюк у своєму Instagram в stories, близько дев'ятої ранку її автомобіль під будинком у дворі був заблокований двома чоловіками, які перед капотом машини влаштували собі "поляну" - підстелили картонки та газети на асфальті, дістали випивку та закуску і стали відзначати день народження

Нікітюк постраждала від розіграшу Педана (Фото: соцмережі)

Ведуча зняла нахабних "гуляк" на мобільник... і після цього очевидно події стали розвиватися досить стрімко. Як розповіла Леся, вона сильно перелякалася, була стрілянина та поліція.

Никитюк назвала розіграш "хр*новим" і заявила, що припиняє будь-які стосунки і дружбу з Педаном.

"Саша, це реально не смішно. Галочку отримав, подругу втратив", - звернулася вона.

У свою чергу сам жартівник зрозумів перегин і вибачився перед Лесею, причому довелося це робити також через соцмережі, бо телеведуча не відповідає на його дзвінки.

Педан жорстко розіграв Нікітюк (Фото: соцмережі)

На відео в stories в своєму Instagram Олександр зазначив, що він зі своєю командою був упевнений, що Нікітюк зможе розкусити розіграш, але "вийшло, що ми тебе налякали".

"Я особисто заявляю, і вся команда, що це було занадто, пробач, ми не хотіли цього", - сказав Педан.

Фото: Олександр Педан (instagram.com/pedanos)