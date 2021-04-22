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Стрілянина по дорожниках у Києві: мажор пояснив причину дикої витівки

Новость на русском → Київ, Четвер 22 квітня 2021 18:10
Стрілянина по дорожниках у Києві: мажор пояснив причину дикої витівки Колаж РБК-Україна: у Києві чоловік стріляв у дорожнього працівника
Автор: Володимир Костирін

В Києві чоловік стріляв по дорожниках під час їх роботи в Печерському районі, поранивши одного їх комунальників у ногу. Зловмисник після інциденту втік, але незабаром його затримали, оголосили про підозру, і вже заарештували.

Про це 22 квітня передає УНН.

Фігурантом справи виявився 38-річний чоловік. Як розповіли в поліції, 21 квітня на Залізничному шосе в ході конфлікту з працівниками бригади КП ШЕУ Печерського району він відкрив стрілянину і поранив одного з них.

"Чоловік здійснив один постріл вгору, після чого здійснив другий постріл в ногу одного з ремонтників, заподіявши останньому тілесні ушкодження",- розповіла прес-секретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Вона також уточнила, що, як встановило слідство, водій "Рено" спровокував сварку і конфлікт з дорожниками через те, що вони нібито заважали йому проїхати.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Так, у чоловіка в авто виявили травматичний пістолет і патрони до нього, які відправили на експертизу.

Сьогодні Печерський райсуд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Стрілянина по дорожниках у Києві: мажор пояснив причину дикої витівки

У Києві чоловік обстріляв дорожників на Печерську, які йому "заважали проїхати" (фото: facebook.com/kievavtodor)

Як повідомлялося раніше, з'явилося відео конфлікту зі стріляниною "мажора" по дорожниках у центрі Києва, і як стрілок вже після затримання посміювався і вальяжно ходив перед поліцейськими.

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