Страдает каждый третий украинец после 40: как избежать тяжелой болезни

Артериальная гипертензия (артериальная гипертония, АГ) - медицинский термин, означающий, что кровь чрезмерно давит на стенки артерий изнутри. Существуют стереотипы, по которым мы считаем эту болезнь неизбежной из-за возраста или наследственности. Но на самом деле ее можно избежать.
О том как предотвратить гипертонию, рассказала в Instagram врач-кардиолог Наталья Иванюк.
По словам кардиолога, в Украине каждый третий человек старше 40 лет имеет гипертоническую болезнь.
"Вокруг гипертонии существует много стереотипов. Например, что это болезнь старшего возраста. А еще - что она наследственная, поэтому ее никак не избежать. В этих стереотипах есть зерно правды, но только частично!" - подчеркивает врач.
Это правда - давление повышается с возрастом, а наследственность играет не последнюю роль. Но предотвратить появление артериальной гипертензии возможно.
"Гипертензия - серьезная болезнь. Если ее не лечить, она может привести к инфаркту или инсульту. Но в ваших силах этого не допустить!" - подытожила врач.
И помните при высоком давлении (140/90 и выше) - обязательно обращайтесь к врачу. Даже если вы к нему "привыкли" и вам кажется, что вы чувствуете себя нормально. Организм с таким давлением работает на износ.
Лечение артериальной гипертензии должно происходить на постоянной основе: нельзя отменять и назначать препараты, а также делать "перерывы", потому что давление нормализовалось. Инфаркт и инсульт - это не шутки!
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