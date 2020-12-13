Пристрасті через капелюх: новий поворот у скандалі з головною ялинкою України

Новорічна ялина в Києві у 2020 році стала чи не найбільш обговорюваною через свою головну прикрасу. Так, головне новорічне дерево країни прикрасили капелюхом, що світиться, який українці прозвали "зачарованим". Головна ялинка України, розташована на Софійській площі, позбулася своєї прикраси в неділю вранці, 13 грудня, менше ніж через тиждень після її установки.

Головна ялинка країни, яку раніше звинувачували в популяризації нехристиянських цінностей, "зняла капелюх". Комунальники демонтували скандальну прикрасу протягом кількох годин. Незабаром 31-метрову новорічну красуню повинна прикрасити восьмикутна зірка. Фотодоказ опублікував український релігієзнавець, філософ і журналіст Олександр Саган на своїй сторінці в Facebook.

"Перемога...", - небагатослівно прокоментував журналіст.

Ялинка у Києві на Софійській площі втратила капелюх (фото: facebook.com/oleksandr.sagan.9)

У коментарях під публікацією кияни видихнули з полегшенням. Багато українців вважають, що повернення зірки – єдиний можливий варіант для новорічної ялинки.

Вкрали шапку)

Цікаво, куди шапку повезуть?))

Коли це таке було, що верхівку ялинки оздоблювали капелюхом. Треба зберігати свої національні й християнські традиції.

Зараз будуть волати: а, зелені обіср**ись – зняли з йолки презерватив)))

Президентська йолка знімає капелюха перед порохоботами.

Зірвали шабаш! Ми тут як раз почали організовуватися.

Кияни відреагували на зміну прикраси новорічної ялинки (скріншоти: facebook.com/oleksandr.sagan.9)

Варто нагадати, що відразу після встановлення ялинки на Софійській площі критики охрестили головну прикрасу дерева – відьомським ковпаком, відгуком язичництва, атрибутом більше геллоуїну, ніж різдвяно-новорічних свят, а потім абсолютно невідповідним. Ця дизайнерська знахідка, як виявилося, викликала велике обурення у деяких християн.

Ялинка обійшлася майже в три мільйони гривень. Це без прикрас і монтажу. Частину суми оплатять спонсори й меценати. Біля ялинки буде гігантський пень з фотозонами та казковими персонажами. Замість концертів буде звучати фонова музика, а глінтвейн і їжу будуть продавати з кіосків на винос.

Раніше ми писали про усі новорічні ялинки у Києві. Де їх встановлять і як вони будуть виглядати.