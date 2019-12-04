При пожежі в Одесі люди стрибали з п'ятого поверху: з'явилося відео

Пожежа в Одесі в старому будинку на розі Троїцької та Пушкінської спалахнула 4 грудня. Займання сталося на третьому поверсі дореволюційної пам'ятки архітектури за попереднім висновком через стару проводку, яка не мінялася з 1966 року.

Вогонь швидко поширився вгору шестиповерхового будинку. Люди, рятуючись від вогню і диму, стрибали з висоти п'ятого поверху на припарковані автомобілі і козирки на першому поверсі.

У мережі з'явилося відео страшних стрибків, яке можна побачити тут. В результаті одного з них постраждав рятувальник, який намагався зловити людину. У мережі повідомляють, що у пожежного травмований хребет.

Пожежа в Одесі (скрін: facebook.com/odessahello)

На даний момент відомо про одну загиблу - це 17-річна студентка коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, Ксенія Бабенко.

Пожежа в Одесі (скрін: Telegram/Подслушано Одеса)

На 21:00 відомо про 28 постраждалих, з них 11 студентів коледжу, а також сім співробітників ДСНС. Ще 15 людей вважаються зниклими безвісти. Вони могли знаходитися в будівлі у момент пожежі та не виходять на зв'язок.

Серед зниклих директор Інституту морської біології НАН України Борис Александров.

Пожежа в Одесі (фото: Думська)

Частину будівлі 1914 року займали державні установи: Інститут морської біології НАН України, Одеський відділ Інституту археології НАНУ та інші, а також Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Крім того, будівлю орендували приватні компанії.

Загорання відбулось саме в "державній" частини будівлі. На даний момент пожежу локалізовано, в будівлі місцями провалився дах.

В Одесі оголосили дводенний траур через пожежу. У ДСНС повідомляють, що кількість жертв може збільшитися.